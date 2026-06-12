Díaz-Canel anuncia un paquete de reformas económicas: "son tiempos en que hay que cambiar"

La Habana, 12 jun (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció este viernes por sorpresa un amplio paquete de reformas económicas de carácter liberalizador y descentralizador argumentando que "son tiempos en que hay que cambiar".

Díaz-Canel afirmó en unas declaraciones a medios cubanos difundidas por la televisión estatal que estos cambios deben responder a "las exigencias de los tiempos actuales", en referencia a la crisis del país, y no tanto a las presiones de Washington para que la isla emprenda profundas reformas económicas y políticas.

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"El país no está detenido. El país está enfrentando con inteligencia toda esta situación. No todo lo podemos decir tan claramente porque el enemigo está acechando todo lo que hacemos. Nuestra respuesta tiene que ser la de la unidad", agregó el presidente. EFE

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