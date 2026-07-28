Fujimori toma juramento a gabinete ministerial encabezado por vicepresidente Galarreta

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Lima, 28 jul (EFE).- La presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tomó este martes juramento a su gabinete ministerial, encabezado por su primer vicepresidente de la República y secretario general del partido fujimorista Fuerza Popular, Luis Galarreta, que ejercerá de primer ministro.

Este lunes, un día antes de jurar su cargo como su presidenta, la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) ya anunció a Galarreta como primer ministro; al economista Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, y al abogado y periodista Carlos Espá como canciller.

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Los nombres del resto del gabinete que han sido barajados en medios y redes sociales corresponden a personas cercanas al fujimorismo y varios ya han formado parte de anteriores gobiernos. EFE

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