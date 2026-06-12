Norris delante de Russell en los ensayos de Montmeló, donde McLaren pide cartas

El inglés Lando Norris (McLaren) dominó este viernes la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Montmeló, donde relegó al segundo puesto de la tabla de tiempos a su compatriota George Russell (Mercedes).

Norris, de 26 años, campeón del mundo y ganador en Montmeló el año pasado, firmó la vuelta rápida en el segundo ensayo, en el que se registraron los mejores cronos de la jornada. Cubrió, con neumático blando -el que emplearon todos en sus mejores intentos-, los 4.657 metros de la pista barcelonesa en un minuto, 15 segundos y 426 milésimas, sólo nueve menos que Russell y con 57 de ventaja sobre el otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri, que marcaron el segundo y el tercer tiempo, respectivamente.

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Después de haber albergado durante los últimos 35 años el de España, Montmeló acoge el primer Gran Premio de Barcelona-Cataluña de la historia de la categoría reina, una prueba que volverá a disputarse, al menos, en 2028, 2030 y 2032, alternándose en el calendario con Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica. El de España tendrá lugar en Madrid el fin de semana del 13 de septiembre.

La jornada vislumbró que Mercedes, que lidera los dos campeonatos, sigue al frente; pero con McLaren pidiendo cartas. El italiano Andrea Kimi Antonelli, líder destacado del Mundial -con 19 años el más joven de la historia-, que brilló en Mónaco, donde logró su quinta victoria seguida, marcó el quinto crono del día. Se quedó a 58 centésimas de Norris y a 21 del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto en la tabla de tiempos.

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El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), segundo el pasado domingo en el principado de la Costa Azul y en la general del certamen, a 66 puntos de los 156 con los que comanda Kimi, no pasó del noveno tiempo, a un segundo y dos décimas de su compatriota. En una jornada en la que los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), marcaron el decimocuarto y el vigésimo primer tiempo, respectivamente.

El talentoso piloto madrileño invirtió un segundo y 594 milésimas más que el que fuese hace años su compañero en McLaren; del que se quedó a tres segundos y ocho décimas, en la pista en la que festejó dos de sus 32 victorias en la F1, el doble campeón mundial asturiano. Que, tras haber capturado su primer punto del año en Mónaco, a bordo de un AMR26 muy deficiente, volverá a sufrir en el Circuit de Barcelona-Catalunya, del que es embajador. Su compañero, el canadiense Lance Stroll, cerró la tabla.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine), que tras haber logrado su mejor resultado en la F1 al acabar sexto en Canadá, vio frenada su buena racha en Montecarlo, se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos, a un segundo y 625 milésimas del tiempo de Norris. Y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que no rodó en el entrenamiento matinal, firmó el vigésimo crono.

Russell (1:16.363) había sido el más rápido en el primer libre, en el que aventajó en 203 milésimas a Piastri y en algo más de medio segundo a Leclerc.

Sainz, que se quedó a un segundo y nueve décimas, y Alonso, a tres segundos y siete décimas, firmaron el decimotercer y el decimonoveno tiempo, respectivamente, en el entrenamiento matinal. En el que Colapinto fue décimo, a un segundo y medio del tiempo de Russell, y en el que participaron hasta siete pilotos jóvenes, entre ellos el estadounidense Colton Herta, que rodó con el Cadillac de 'Checo'.

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El danés Fred Vesti se subió al Mercedes de Antonelli y el sueco-bosnio Dino Beganovic al Ferrari de Hamilton, mientras que el italiano Leonardo Fornaroli pilotó el McLaren de Norris. El japonés Ayumu Iwasa rodó con el Red Bull del francés Isack Hadjar y el estonio Paul Aron lo hizo con el Audi del alemán Nico Hülkenberg.

El británico Luke Browning lo iba a hacer con el Williams del tailandés Alex Albon, pero no llegó a salir a pista.

Fornaroli fue el que mejor tiempo marcó de todos los pilotos noveles. Logró el quinto crono de la sesión, a ocho décimas y media de Russell, del que se quedó, con el cuarto registro, a 68 centésimas, el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en un entrenamiento que discurrió sin mayores incidencias.

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Por la tarde volvió la 'normalidad', con todos pilotando sus propios monoplazas en una jornada calurosa en la que todos -salvo 'Mad Max', que lo hizo con los duros- comenzaron a rodar con los neumáticos medios. Hasta que, poco antes de cumplirse la primera media hora, se comenzaron a instalar los blandos. Con los que se volvieron a lograr los mejores cronos, antes de que todos efectuasen simulación de carrera.

Mercedes -que también comanda el Mundial de constructores, con 244 puntos, 79 más que Ferrari- se quedó, con Russell, muy cerca de McLaren, que sobre el papel apunta a cotas altas en el circuito de las afueras de la Ciudad Condal. Del que Verstappen salió con el sexto tiempo, a casi nueve décimas del hombre que lo destronó el año pasado.

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Los ensayos se completarán este sábado, horas antes de la cronometrada principal, que ordenará la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 66 vueltas, para completar un recorrido de 307,2 kilómetros.

Adrián R. Huber