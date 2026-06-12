Malí mata a una decena de supuestos terroristas en nuevos bombardeos en el centro del país

El Ejército de Malí ha anunciado la muerte de una decena de presuntos terroristas en un nuevo bombardeo perpetrado en la región de Segú (centro), antes de resaltar que esta operación supone "un nuevo revés" para las organizaciones armadas que "intentan desestabilizar" el país africano, tras la ofensiva a gran escala lanzada el 25 de abril por la rama de Al Qaeda en el Sahel y los separatista tuareg del Frente para la Liberación del Azawad (FLA).

El Estado Mayor del Ejército maliense ha indicado que "una misión de reconocimiento ofensivo" derivó en un bombardeo contra "un grupo de una decena de individuos armados en la localidad de Beledaga", antes de afirmar que todos ellos fueron "neutralizados", mientras que su logística "fue destruida".

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"Las operaciones de evaluación continúan sobre el terreno", ha manifestado en un mensaje publicado en redes sociales, en referencia a que el balance de fallecidos podría ser revisado al alza, sin pronunciarse sobre el grupo al que podrían pertenecer los sospechosos.

Así, ha manifestado que "estos resultados suponen un nuevo revés para los grupos armados terroristas que intentan desestabilizar las localidades de la región y comprometer los esfuerzos para la vuelta a la paz, la seguridad y el desarrollo".

"El jefe del Estado Mayor del Ejército felicita a las Fuerzas Armadas por su profesionalidad y su compromiso sin falla en servicio de la defensa nacional", ha subrayado en su comunicado. "Unidos, venceremos", ha apostillado.

La situación sobre el terreno sigue estando marcada por la incertidumbre y los combates esporádicos, después de que la rama de Al Qaeda en la región hiciera a principios de mayo un llamamiento a un "frente unido" para derrocar a la junta militar en pie en el país africano desde 2020 de cara a abrir "una transición pacífica e inclusiva", pese a que el presidente de transición, Assimi Goita, resaltó unos días antes que todo estaba "bajo control".

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Malí se encuentra en la actualidad dirigido por una junta militar instaurada tras los golpes de Estado perpetrados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos encabezados por Goita, actual presidente de transición. Desde entonces, Bamako ha protagonizado un acercamiento a Rusia y se ha distanciado de sus aliados occidentales tradicionales, entre ellos Francia, antigua potencia colonial.