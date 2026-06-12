Los grancanarios 'acunaron' a León XIV y le cantaron el arrorró durante su noche en la isla

Un grupo de grancanarios quisieron 'acunar' al Papa León XIV durante su noche en la isla y se concentraron delante del Obispado, cantándole el arrorró, una canción de cuna tradicional canaria que, además, constituye la base del himno de Canarias.

El arroró es una canción con versiones distintas en todas y cada una de las islas, pero una de las versiones que le cantaron al Papa rezaba así: "Duérmete mi niño chico, que tu madre no está aquí, que fue a misa a San Antonio y ya pronto ha de venir. Lavando está tu ropita, la tiene tendida en rosas, el aire la está moviendo y parecen mariposas. Arrorró, arrorró [...]".

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No solo el arroró acompañó el descanso del Santo Padre en su descanso tras un día intenso en Gran Canaria, sino que los asistentes estuvieron cerca de dos horas cantando y esperando la salida del Papa, que finalmente salió al balcón del Obispado para agradecer el cariño, según confirmaron varios testimonios.