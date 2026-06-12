La FIP denuncia obstrucciones de las autoridades de EEUU a los periodistas que cubren el Mundial

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado que las autoridades de EEUU, uno de los tres anfitriones del Mundial de fútbol que empezó este pasado jueves, han protagonizado episodios de obstrucción a la labor de los periodistas que cubren el evento.

Por ejemplo, la FIP lamenta que, durante la jornada inaugural, la periodista brasileña Karine Alves, denunció haber recibido "un trato discriminatorio" en los controles migratorios estadounidenses durante su entrada en el país para cubrir la Copa del Mundo.

Durante una aparición en el programa de televisión Bom dia, Alves contó que agentes antimigración la sacaron de la cola regular de inmigración y la registraron de arriba a abajo. Alves denunció que, por la información que ella baraja "estas medidas sólo se aplicaron a las personas negras que ingresaban al país".

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La Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) condenó el incidente y pidió que se tomen medidas contra cualquier limitación o restricción al trabajo periodístico durante la Copa del Mundo.

La FIP, por su parte, ha avisado de amenazas a la libertad de prensa, restricciones de visado a periodistas y sexismo y discriminación que afectan a los profesionales de los medios que cubren el torneo; y reitera que los profesionales de los medios de comunicación deben poder informar sin obstáculos.

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La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha avisado que la organizacion está vigilando de cerca cualquier violación de los derechos de los periodistas y profesionales de los medios durante la Copa del Mundo.

"Todos los profesionales de los medios de comunicación tienen derecho a realizar su trabajo en condiciones de seguridad, dignidad e igualdad, libres de cualquier forma de discriminación por motivos de raza, género u origen nacional", ha manifestado.