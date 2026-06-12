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Toronto abre su primer Mundial con una ceremonia que celebra la diversidad canadiense

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Toronto (Canadá), 12 jun (EFE).- Toronto dio este viernes la bienvenida al Mundial de fútbol de 2026 con una ceremonia de apertura marcada por la música, la diversidad cultural y el simbolismo de un país que acoge por primera vez partidos de la competición masculina.

A las 13.40 hora local (18.40 GMT), poco antes del inicio del partido inicial entre Canadá y Bosnia-Herzegovina, el Toronto Stadium se transformó en un escenario para presentar al mundo una imagen de Canadá basada en la convivencia de culturas, comunidades y tradiciones, uno de los ejes centrales del espectáculo diseñado por la FIFA para la inauguración canadiense. EFE

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