La convocatoria Juan de la Cierva 2025 destina 60 millones de euros para la contratación de 500 jóvenes doctores

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ha publicado la resolución provisional de la convocatoria 2025 de ayudas Juan de la Cierva, por la que se destinan 60 millones de euros -cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus- para la contratación de 500 jóvenes doctoresas.

Del total de contratos, el 47% son para mujeres y el 49% son para investigadores de nacionalidad extranjera, según ha informado el Ministerio.

Estos jóvenes contratados reciben una retribución mínima anual de 30.600 euros. Adicionalmente, se concede una ayuda general de 15.000 euros para cubrir los gastos directamente relacionados con la ejecución de sus actividades de investigación. Estas ayudas, desde esta convocatoria, han actualizado su duración a tres años.

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El objetivo de esta convocatoria es facilitar su incorporación y formación investigadora postdoctoral en centros de I+D españoles. En concreto, se financia la contratación de doctores jóvenes para iniciar su consolidación como científicos y científicas, la mayoría de las veces en forma de estancias en otros centros diferentes a donde se formaron.

En esta edición se han recibido 3.049 solicitudes procedentes de 31 países. Destacan 378 candidaturas presentadas de España, seguidas por 22 de Italia, 10 de Estados Unidos, 9 de Alemania y Reino Unido respectivamente y 8 de Francia.

Las ayudas Juan de la Cierva 2025 han beneficiado a investigadores e investigadoras de una amplia variedad de áreas temáticas. Entre las disciplinas con mayor número de ayudas concedidas destacan Ciencias y Tecnologías Medioambientales; Biomedicina y Ciencias Agrarias y Agroalimentarias.

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El 57,8% de las ayudas que se han concedido van a universidades, un 20,8% al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y un 21,4% a otros centros de I+D+I.