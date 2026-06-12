La Bolsa de Milán sube un 1,97 % y marca un nuevo récord rozando los 51.500 puntos

Roma, 12 jun (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este viernes en positivo y su índice selectivo FTSE MIB avanzó un 1,97 %, hasta los 51.497,21 puntos, marcando un nuevo máximo histórico de cierre por las expectativas de paz entre Estados Unidos e Irán.

Por otro lado, el índice general FTSE Italia All-Share subió un 2,02 %, hasta los 54.228,68 enteros.

Durante la última sesión de la semana cambiaron de manos unos 696 millones de acciones por un valor de unos 5.542 millones de euros (unos 6.415 millones de dólares).

Milán volvió a cerrar una jornada de máximos históricos en la que llegó a tocar los 51.600 puntos antes de recortar ganancias tras los matices e incertidumbres expresadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un posible acuerdo de paz con Irán.

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Las empresas con mejores resultados fueron la cementera Buzzi, que subió un 5,67 %, seguida de la financiera Mediobanca (4,59 %), la tecnológica Stmicroelectronics (4,52 %), el banco Intesa Sanpaolo (4,30 %) y la aseguradora Unipol (4,27 %).

En contraste, lideraron las pérdidas la firma de lujo Moncler, con una caída del 3,75 %; los laboratorios Diasorin (-2,92 %), la aeroespacial Avio (-2,65 %), la petrolera Eni (-2,25 %) y el grupo automovilístico Ferrari (-1,11 %). EFE