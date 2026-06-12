Sainz: "Ha sido un viernes muy complicado"

Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que marcó el decimocuarto tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Barcelona-Cataluña, el séptimo del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Montmeló que éste "ha sido un viernes muy complicado".

"Ha sido un viernes muy complicado. Sabemos que esta pista expone las debilidades de este coche; y a una vuelta, nuestro ritmo es el que esperábamos, en relación al grupo medio", comentó el talentoso piloto madrileño, de 31 años, con cuatro victorias y 29 podios en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en Williams.

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"En las tandas largas, con mucho combustible, estamos fuera de ritmo de forma significativa", explicó Sainz, que se tuvo que retirar en Mónaco el pasado domingo; y que, con tres novenos puestos, ocupa el decimocuarto puesto del Mundial, con seis puntos.

"Todos los equipos están teniendo problemas por la degradación de los neumáticos debido a la superficie irregular de la pista y las altas temperaturas, pero nosotros parece que estamos sufriendo más, lo que dificulta la gestión de los mismos", indicó el español de la escudería de Grove este viernes en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

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"Quedan muchas cosas por analizar durante la noche para mejorar nuestra posición con miras a la calsificación, así que nos centraremos en optimizar el paquete que tenemos, en estas condiciones", añadió Sainz. EFE