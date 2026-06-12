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Instagram y Facebook sufren una caída a nivel global que impide su funcionamiento habitual

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Insagram, Facebook, Threads y Messenger, han sufrido una caída en sus servicios a nivel global este viernes, que también afecta a España y que está ocasionando problemas en el funcionamiento habitual de las redes sociales.

Los fallos en las plataformas propiedad de Meta han comenzado a registrarse pasadas las 15 horas (horario peninsular) de este viernes 12 de junio, incluyendo errores de carga, así como impidiendo iniciar sesión, enviar mensajes o compartir y visualizar publicaciones.

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Así lo han registrado los portales especializados Downdetector y Outage.Report, que detallan incidencias en Insagram, Facebook, Threads y Messenger, añadiendo que se trata de una caída que ha afectado a los usuarios a nivel global, incluido España, Estados Unidos, Australia y Japón, entre otras regiones.

Por el momento, el problema persiste y se desconoce el origen de estos fallos en los servicios de Meta, que parecen generalizados en todas sus plataformas. Asimismo, la compañía no ha compartido información al respecto.

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