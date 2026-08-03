Un accidente de tráfico en el centro de Italia deja al menos seis muertos y 30 heridos

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Al menos seis personas han fallecido y otras treinta han resultado heridas en un aparatoso accidente de tráfico en el centro de Italia en el cual se han visto implicados cuatro vehículos, dos de ellos un autobús y una autocaravana.

El siniestro ha tenido lugar entre los kilómetros 18 y 19 de la autopista que une Terni y Rieti, concretamente a la altura de la localidad de Colli sul Velino, a unos 100 kilómetros al noreste de Roma.

Las víctimas mortales, según ha apuntado el diario italiano 'La Stampa', corresponderían con dos conductores de autobús, dos pasajeros de la veintena que iban en el mismo, y otras dos personas que viajaban en la autocaravana involucrada en el accidente, que también ha afectado a dos automóviles.

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Tras el incidente, personal médico de emergencias, fuerzas policiales y cinco camiones de bomberos de las jefaturas provinciales de Rieti y Terni se han desplazado al lugar de los hechos para realizar labores de rescate y asegurar la zona.