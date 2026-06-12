Hoy es noticia en el mundo (19:00 GMT)

DESTACADOS

1. Oriente Medio, más cerca del acuerdo de paz

IRÁN GUERRA | El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el viernes que se ha alcanzado un "texto definitivo y consensuado" del acuerdo de paz entre Irán y EEUU.

- El ministro de Exteriores de Irán asegura que el memorando de entendimiento con EE.UU. "nunca ha estado tan cerca"

- Estados Unidos espera firmar el acuerdo con Irán en "los próximos días"

- Las bolsas europeas celebran la posible paz entre EEUU e Irán con subidas de cerca del 2 %

2. Perú: ligera ventaja de Fujimori mientras Sánchez propone a su rival una revisión total de la votación

PERÚ ELECCIONES | Fujimori aventaja a Sánchez en 1.664 votos con el 98,26 por ciento escrutado

- Sánchez pide a Fujimori que ambos soliciten una revisión total de la votación en Perú

- Keiko Fujimori prevé una semana más para definir al ganador de la segunda vuelta en Perú

DOCUMENTACIÓN | Perú destaca por partida triple entre las elecciones más ajustadas y apretadas del mundo

3. SpaceX debuta en bolsa

SPACEX BOLSA | SpaceX se estrena en bolsa con subidas del 28 % y valoración de 2,3 billones de dólares

CRÓNICA | Cientos de seguidores de Musk y curiosos arropan el debut bursátil de SpaceX en Nueva York.

- Musk reivindica la misión "multiplanetaria" de SpaceX antes de su salida a bolsa.

DOCUMENTACIÓN | Las diez mayores salidas a bolsa de la historia

4. El papa concluye su viaje a España

PAPA ESPAÑA | León XIV termina en Canarias, centrado en migración, la visita que Francisco no pudo hacer

- León XIV defiende que la migración contribuye al "enriquecimiento mutuo de los pueblos"

- El papa pide a los migrantes que se integren, aprendan la lengua y respeten las leyes

- El papa vuelve a Roma en el avión del rey de España por la avería en el vuelo programado

5. La UE estrena nuevas normas sobre migración

UE MIGRACIÓN | Empieza la aplicación obligatoria del pacto que endurece la política migratoria de la UE.

PANORÁMICA | El pacto migratorio europeo: ritmos de aplicación desiguales y división de ánimos en la UE.

6. Tiroteo en Texas

EEUU SUCESOS | Un muerto y once heridos en un tiroteo en Texas; el atacante muere abatido por la policía

EL PROTAGONISTA DEL DÍA

DAVID HOCKNEY | Muere con 88 años David Hockney, uno de los artistas británicos más influyentes.

PERFIL | David Hockney, el pintor de piscinas que puso rostro al Arte Pop británico de los 60.

DOCUMENTACIÓN | Las obras más icónicas de David Hockney, el genio del pop art británico.

LA NOTICIA CURIOSA DEL DÍA

MUNDIAL 20226 | Maximus, el gato viral del primer ministro belga que acierta resultados del Mundial.

NUESTROS TEMAS

ALBANIA TRUMP | La 'laguna de los flamencos', ¿amenazada por la familia Trump?. Por Iván Blazhevski, desde Zvërnec, condado de Vlora (Albania)

R.UNIDO VIOLENCIA | Jackie en la zona cero de los disturbios: El Brexit ha traído racismo a Irlanda del Norte. Por Javier Aja, desde Belfast.

BORGES ANIVERSARIO | Borges, el bibliotecario universal que escribió para compartir su pasión por la literatura. Por Sebastián Rodríguez Mora, desde Buenos Aires.

JAPÓN LUCHA LIBRE | El campeón mexicano que triunfa en la lucha libre ultraviolenta de Japón. Por Jorge Dastis, desde Japón.

PENDIENTES DE

MUNDIAL 2026 | Ceremonia canadiense de apertura del Mundial de Fútbol 2026 en el Toronto Stadium, en el que participarán estrellas de la música de Canadá como Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince, entre otros.

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Redacción EFE Internacional

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