YPF permitirá que pequeños inversores puedan comprar sus acciones en su aplicación digital

Buenos Aires, 12 jun (EFE).- La petrolera YPF, la mayor productora de hidrocarburos de Argentina, permitirá que pequeños inversores puedan comprar a través de su aplicación digital acciones de la compañía, cuyos papeles han experimentado fuertes subidas en los últimos meses.

"Desde el 1 de agosto la gente va a poder comprar acciones a través de la aplicación de YPF. Cualquiera va a poder comprar acciones de YPF", dijo este viernes el presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, en un encuentro con la prensa.

PUBLICIDAD

La compra de acciones estará disponible a través de la App YPF, que es utilizada por clientes de la red de gasolineras de la petrolera e incluye un billetera digital que, desde mayo pasado y a través de un acuerdo con la filial local del grupo financiero español Santander, otorga rendimientos financieros por los saldos de dinero depositados en cada cuenta.

YPF está controlada por el Estado argentino en un 51 % de las acciones, mientras que el resto del capital social se encuentra flotante, con cotización de sus papeles en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York.

Debido a los buenos resultados de la compañía y los crecientes negocios asociados a la enorme formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, donde YPF es la mayor operadora, las acciones de la petrolera han experimentado fuertes alzas en los últimos meses, con una subida acumulada en lo que va de este año del 52,2 %.

PUBLICIDAD

El papel de YPF se negociaba este viernes a un valor de 83.250 pesos (57,4 dólares) por unidad en la Bolsa de Buenos Aires.

Según Marín, con la venta de acciones a través de la App YPF se busca combatir las numerosas estafas en internet que ofrecen en forma fraudulenta a personas sin experiencia como inversores papeles de la compañía aprovechando el interés por la petrolera.

PUBLICIDAD

La posibilidad de comprar acciones mediante la aplicación de YPF coincidirá con la concreción de un 'split' o desdoblamiento, una operación mediante la cual una empresa aumenta la cantidad de títulos en circulación y reduce su valor nominal en la misma proporción, sin que esto altere el valor total del capital ni la participación de los accionistas.

Las compañías suelen hacer este tipo de operaciones para mejorar la liquidez de sus papeles y facilitar el acceso a los inversores minoristas, ya que se reduce el precio unitario de las acciones.

En el caso de YPF, habrá 10 acciones en la Bolsa de Buenos Aires por cada ADR de la compañía que cotiza en Wall Street (actualmente hay una acción en la plaza bursátil argentina por cada ADR en Nueva York).

PUBLICIDAD

Esto implicará que, si actualmente una acción de YPF cuesta unos 83.000 pesos, un pequeño inversor podrá comprar en Argentina un papel de la compañía por 8.300 pesos, valor que se acerca al de las acciones de otras petroleras argentinas, como Pampa Energía (5.280 pesos).

Marín dijo que el valor que alcanzó la acción "refleja" los resultados de YPF y afirmó que, "con el correr de los trimestres, cada vez van a haber mejores resultados".

En el primer trimestre de este año, YPF registró una ganancia neta de 409 millones de dólares, en contraste con pérdidas por 10 millones de dólares en igual período de 2025. EFE