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Zelenski firma una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 que permite proteger y fomentar el uso de idiomas minoritarios que no tienen estatus oficial en un Estado europeo.

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha defendido la medida, aprobada por la Cámara a principios de diciembre de 2025, y ha asegurado que, con ello, "Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que ha abusado durante años".

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"Esta es una decisión justa y ejemplar. El lenguaje del Estado agresor no puede utilizar las herramientas de protección diseñadas para apoyar los idiomas de los pueblos indígenas y las comunidades nacionales", ha expresado en un mensaje en sus redes sociales.

El texto establece que en Ucrania las disposiciones de la Carta se aplicarán a idiomas como el bielorruso, el búlgaro, el gagaúzo, el tártaro crimeo, el griego moderno, el alemán, el polaco, el rumano, el eslovaco, el húngaro, el checo y el hebreo.

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