Zelenski firma una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha firmado este viernes una ley que elimina el ruso de la lista de idiomas protegidos por la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias o Regionales, un tratado internacional del Consejo de Europa adoptado en 1992 que permite proteger y fomentar el uso de idiomas minoritarios que no tienen estatus oficial en un Estado europeo.

El presidente del Parlamento, Ruslan Stefanchuk, ha defendido la medida, aprobada por la Cámara a principios de diciembre de 2025, y ha asegurado que, con ello, "Ucrania defiende el idioma estatal, respeta la diversidad lingüística y cultural y elimina la influencia imperial rusa de los privilegios que ha abusado durante años".

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"Esta es una decisión justa y ejemplar. El lenguaje del Estado agresor no puede utilizar las herramientas de protección diseñadas para apoyar los idiomas de los pueblos indígenas y las comunidades nacionales", ha expresado en un mensaje en sus redes sociales.

El texto establece que en Ucrania las disposiciones de la Carta se aplicarán a idiomas como el bielorruso, el búlgaro, el gagaúzo, el tártaro crimeo, el griego moderno, el alemán, el polaco, el rumano, el eslovaco, el húngaro, el checo y el hebreo.

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