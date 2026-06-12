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Gasly recupera el podio de Mónaco, donde había sido sancionado tras acabar tercero

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Redacción deportes, 12 jun (EFE).- El francés Pierre Gasly (Alpine), que había perdido su puesto de podio a causa de una penalización en el Gran Premio de Mónaco, donde acabó séptimo en la clasificación, recuperó la tercera plaza, según anunció la FIA (Federación Internacional del Automóvil) este viernes en el circuito de Montmeló, en el marco del Gran Premio de Barcelona-Cataluña.

Alpine, escudería de Gasly y del argentino Franco Colapinto, había apelado las dos sanciones de cinco segundos cada una al francés y la FIA anunció este viernes que las revocaba. Por ese motivo, Gasly queda oficialmente tercero en la clasificación de la prueba más icónica de la temporada, que ganó el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) por delante del británico Lewis Hamilton (Ferrari), séptuple campeón mundial.

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Otro francés, Isack Hadjar (Red Bull), que fue quien subió al podio en el principado de la Costa Azul, pierde el puesto de honor y pasa a ser cuarto.

También pierden una plaza el australiano Oscar Piastri (McLaren), el neozelandés Liam Lawson (RB) y el británico-sueco Arvid Lindblad (RB), que ahora ocupan la quinta, la sexta y la séptima plaza, respectivamente. EFE

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