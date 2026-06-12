Fráncfort sube un 1,76 % impulsada por las esperanzas de acuerdo de paz entre EEUU e Irán

Fráncfort (Alemania), 12 jun (EFE).- Fráncfort subió hoy un 1,76 % impulsada por la caída del precio del petróleo ante las esperanzas de que EEUU e Irán logren un acuerdo de paz, pero perdió esta semana un 0,5 %.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, ganó un 1,76 % al cierre, hasta 24.635,30 puntos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, retiró las amenazas de ataques a Irán y dijo que se acercan a un acuerdo, que posiblemente se firmará en Europa este fin de semana.

Trump añadió que el líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí ha firmado un plan para seguir negociando el programa nuclear iraní.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghtschi, considera posible lograr pronto un acuerdo marco con EEUU.

El precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, cayó un 3,5 %, hasta 87 dólares.

La caída del precio del petróleo reduce las presiones inflacionistas y la necesidad de subir más los tipos de interés.

Deutsche Bank se disparó un 6,6 %, hasta 28,74 euros, pero la reaseguradora Hannover Rück perdió un 1,2 %, hasta 228,20 euros.

La empresa de tecnología de la energía Siemens Energy, matriz de Gamesa, ganó un 4,5 %, hasta 153,58 euros, y el fabricante de neumáticos Continental avanzó un 3,6 %, hasta 72,30 euros.

La empresa de venta de moda por internet Zalando bajó un 1,9 %, hasta 24,63 euros, y la farmacéutica Merck cedió un 1,6 %, hasta 133,25 euros.

El fabricante de armamento Rheinmetall perdió un 1,2 %, hasta 1.205,6 euros.

En el índice MDAX de empresas medianas subieron las empresas del sector turístico y de viajes. El operador turístico TUI ganó un 8,7 %, hasta 7,08 euros. EFE