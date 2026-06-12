El brent baja más de un 3 % hasta 87 dólares tras optimismo sobre acuerdo de paz EEUU-Irán

Londres, 12 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este viernes más un 3 %, hasta situarse en algo más de 87 dólares en el mercado de futuros de Londres, mientras el mercado aguarda con optimismo la ratificación del acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 3,37 % -o 3,05 dólares- hasta los 87,33 dólares en en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, con respecto al precio de liquidación de la última sesión, cuando terminó en 90,38 dólares. EFE

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