El Barça presenta una demanda de conciliación contra Florentino Pérez antes de querellarse

El FC Barcelona ha anunciado este viernes que ha presentado una demanda de conciliación contra el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, previa a la interposición de una querella por un presunto delito de calumnias, al considerar que algunas de sus manifestaciones sobre el llamado 'caso Negreira' dañan la imagen y la reputación del club blaugrana.

El club blaugrana informa en un comunicado de que la acción presentada constituye el trámite previo exigido antes de acudir a la vía penal por un delito recogido en el artículo 205 del Código Penal y tiene como objetivo reclamar una rectificación formal por parte del máximo mandatario madridista.

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"El FC Barcelona informa que en el día de hoy ha sido presentada la preceptiva demanda de conciliación previa a la interposición de querella por un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal contra el presidente del Real Madrid, Sr. Florentino Pérez", señaló el club.

Esta iniciativa se produce "a raíz de las manifestaciones realizadas por el mismo en la rueda de prensa del pasado día 12 de mayo y en una entrevista a un medio de comunicación el día siguiente", unas declaraciones en las que el dirigente madridista volvió a cargar duramente contra el Barça por el denominado 'caso Negreira'.

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El club precisó además cuál es el objetivo concreto de este movimiento judicial y reclamó una retractación expresa. "El objetivo de esta demanda es que el Sr. Pérez se retracte de determinadas manifestaciones que realizó con conocimiento de su falsedad y que resultan calumniosas y ofensivas para la imagen y reputación del club", añadió.

La entidad, presidida de forma interina por Rafael Yuste hasta la toma de posesión en julio del presidente electo Joan Laporta, dejó claro además que este paso no cierra el conflicto y advirtió de una posible escalada judicial si no obtiene respuesta satisfactoria. "En caso de que esta demanda no sea debidamente atendida, el FC Barcelona procederá a la presentación de la correspondiente querella criminal", concluyó el comunicado.

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La decisión llega después de que el club ya avanzara semanas atrás que estaba estudiando acciones legales contra Florentino Pérez tras una comparecencia en la que el presidente madridista calificó el 'caso Negreira' como "el mayor escándalo de la historia del fútbol", habló de un supuesto "caso de corrupción" y anunciara la elaboración de un dossier para remitirlo a la UEFA con el objetivo de que actuase en el ámbito deportivo.

En aquella intervención, Pérez sostuvo que el organismo continental debía "meter mano" porque, a su juicio, el fútbol europeo no podía estar "bajo sospecha", y aseguró también que el Real Madrid llegaría "hasta el final" en este asunto. El dirigente blanco llegó igualmente a afirmar que algunos títulos ligueros podrían haberse visto condicionados por ese contexto y denunció que determinados árbitros se habrían enriquecido con dinero procedente del club blaugrana.

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El FC Barcelona interpreta ahora que parte de esas afirmaciones excedieron el ámbito de la opinión o la crítica institucional y cruzaron el umbral hacia declaraciones presuntamente lesivas para su honor corporativo, motivo por el que ha activado este procedimiento previo antes de decidir si formaliza finalmente la querella en los tribunales.