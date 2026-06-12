China anuncia la detención por espionaje a un ciudadano de EEUU

El Gobierno chino ha anunciado este viernes la detención bajo el cargo de espionaje de un ciudadano con pasaporte estadounidense y director de un grupo de estudios políticos con sede en Birmania, a tres días de que el líder de la junta militar birmana, el general Min Aung Hlaing, se reúna en Pekín con el presidente de China, Xi Jinping.

El detenido ha sido identificado como Min Zin, director ejecutivo del Instituto para Política y Estrategia - Birmania (ISP-M, por sus siglas en inglés), un grupo de estudios políticos especializado de un tiempo a esta parte en el seguimiento de la guerra que lleva azotando el país desde el golpe de estado liderado por el general en febrero de 2021.

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Horas antes de que el Gobierno chino anunciara la detención, fuentes próximas al caso habían avanzado la situación actual del analista al diario estadounidense 'The New York Times', ocho días después de que Min Zin fuera dado por desaparecido en la ciudad de Kunming, cerca de la frontera birmana.

Finalmente, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, ha confirmado en rueda de prensa la detención del analista "bajo sospecha de participar en espionaje y poner en peligro la seguridad nacional de China", según declaraciones recogidas por la agencia Bloomberg.

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Según las cifras que barajaba el Congreso de EEUU en 2024, en China había detenidos por entonces unos 200 ciudadanos estadounidenses. Algunos de ellos llevan más de una década entre rejas, como Dawn Michelle Hunt, condenada por narcotráfico.

El tema de los presos estadounidenses en China es una cuestión extremadamente sensible que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado en persona y al máximo nivel con su homólogo chino, Xi Jinping durante su primer encuentro en 2017 y más recientemente durante la última visita del mandatario estadounidense a China hace un mes.

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A su regreso de Pekín, Trump reiteró su compromiso de lograr la liberación de los presos políticos con la esperanza de convencer al presidente chino si finalmente decide visitar Estados Unidos en septiembre de este año, tal y como quedaron.