China alerta de uso de tortugas y peces "espía" para robarle información marítima sensible

Pekín, 12 jun (EFE).- El Ministerio chino de Seguridad del Estado alertó este viernes de que agencias de inteligencia extranjeras están utilizando animales marinos como tortugas o peces equipados con sensores para robar información marítima sensible del país asiático que después transmiten en tiempo real a través de satélites.

La fauna es una de las variopintas maneras en que otros países espían a China para hacerse con datos sobre la temperatura del agua, su salinidad, la topografía del lecho marino y las dinámicas de las corrientes oceánicas, aseguró el departamento en un artículo publicado en su canal oficial de la aplicación de mensajería WeChat.

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El ministerio asegura que ha capturado "tortugas y peces espía" con sensores cuando nadaban en aguas jurisdiccionales del país, cuya ubicación no precisa.

Además de la variante zoológica, el Ministerio afirmó que ha detectado otros nuevos tipos de equipamiento destinados al robo de información marítima como boyas, 'gliders' de oleaje y dispositivos electrónicos embarcados cuya presencia supone "una seria amenaza a la seguridad territorial, militar y económica" de China, señala la publicación.

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Así, la cartera cita una boya esférica instalada por un instituto de investigación marítima extranjero equipada con un sensor meteorológico y otro acústico de alta precisión que no solo le permitía recolectar información ambiental, sino también señales acústicas de submarinos chinos en tiempo real.

Otro ejemplo mencionado en el artículo es un 'glider' de oleaje alimentado por energía solar y por el movimiento de las olas que llevaba incorporadas comunicación por radio y otros aparatos que le permitían recibir instrucciones satelitales y transmitir información medioambiental de relevancia militar, así como datos sobre actividad de embarcaciones.

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Destaca asimismo un equipamiento electrónico que se oferta en el mercado como dispositivo de "servicios marítimos" para buques de carga pero que según el Ministerio se trata de un aparato capaz de monitorear actividad portuaria en tiempo real e integrar información meteorológica y coordenadas de navegación para elaborar una "red de vigilancia marítima".

"La seguridad marítima es un componente importante de la seguridad nacional y su protección requiere de esfuerzos por parte de todos", agrega el departamento de Seguridad, que pide a la ciudadanía que reporte la aparición de aparatos sospechosos y a los propietarios de embarcaciones que estén alerta ante ofertas de equipamiento "sospechoso" por parte de empresas desconocidas.

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El Ministerio, que en 2023 pidió la movilización de toda la sociedad para "prevenir y combatir el espionaje", informa periódicamente en su cuenta de WeChat de casos de este tipo y ha pedido reiteradamente a la ciudadanía china que desconfíe de ofertas laborales o solicitudes de información sospechosas, especialmente provenientes de fuentes extranjeras. EFE