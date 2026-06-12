La farmacéutica china WuXi AppTec demanda a EE.UU. por su inclusión en la lista militar

Pekín, 12 jun (EFE).- La farmacéutica china WuXi AppTec anunció que ha demandado al Departamento de Defensa de Estados Unidos para impugnar su reciente inclusión en la lista de "empresas militares" del país asiático, al considerar que la decisión es errónea y no está respaldada por los hechos ni por los criterios legales aplicables.

Según un comunicado publicado por la compañía en la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, la demanda fue presentada el jueves ante el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, después de que el Pentágono incorporara a WuXi AppTec a la denominada lista 1260H el pasado 8 de junio.

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La empresa señaló que ha solicitado a la corte que declare "nula y sin efecto" esa designación, la revoque y ordene su retirada del listado, con el objetivo de proteger los intereses de sus clientes, socios, empleados y accionistas.

WuXi AppTec reiteró además que la inclusión carece de fundamento fáctico y jurídico y aseguró que seguirá desarrollando con normalidad sus actividades junto a sus clientes y colaboradores.

La compañía ya había anunciado el pasado martes que impugnaría su designación y defendió entonces que no está controlada por entidades militares o gubernamentales chinas, que no presta servicios al Ejército y que no participa en programas de fusión militar-civil.

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El Departamento de Defensa estadounidense incorporó esta semana a WuXi AppTec, junto con Alibaba, Baidu, BYD, los fabricantes de robots Unitree y RoboSense y las empresas de semiconductores CXMT y YMTC, entre otras compañías del gigante asiático, a su lista de "empresas militares chinas".

El Ministerio de Exteriores chino rechazó posteriormente la decisión y acusó a Washington de "generalizar el concepto de seguridad nacional" y elaborar "listas discriminatorias" para reprimir a empresas del país asiático.

La inclusión en el listado no implica sanciones, aunque la legislación estadounidense prohíbe al Departamento de Defensa contratar con las empresas designadas y prevé extender esas restricciones a las adquisiciones indirectas a partir de 2027. EFE