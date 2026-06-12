Susanna Griso, su inesperada confesión sobre su vestido de novia: "Espero que esté el día de la boda"

Fiel en su apoyo a la cultura y al mundo de la literatura aunque por el momento no se ha lanzado a escribir un libro como sí han hecho algunos de sus compañeros como Sonsoles Ónega, Juan del Val, Roberto Leal, o Miquel Valls, Susanna Griso no se ha perdido este jueves la fiesta con la que Planeta ha celebrado por todo lo alto en el Palacio de Cibeles el 75º aniversario de su prestigioso premio.

"En capilla", ya que será el próximo 25 de julio cuando le de el 'sí quiero' a Luis Enríquez Nistal en una ceremonia en una preciosa localidad de la Costa Brava en la que poseen una casa, la presentadora de 'Espejo Público' ha reconocido que a pesar de que queda tan solo un mes y medio para el gran día "estoy bien, bien, tranquila". "Como dice Luis, somos demasiado mayores ya para ponernos nerviosos. Demasiado viejos" ha asegurado con una gran sonrisa.

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Como nos ha contado, "espero que estén más o menos todos los preparativos, pero yo he delehgado. De verdad que la gente no se lo cree, pero he delegado absolutamente, les he dicho que me sorprendan".

En todo menos en el vestido de novia que lucirá en boda y que, como ha confesado divertida, "confío en que esté el día de la boda porque al paso que voy todavía no lo sé. Prueba no he hecho ninguna. O sea que, no, no, no, no. Bueno, el primer día. No, yo no. Yo a estas alturas ya ni adelgazo ni engordo".

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"Una de las cosas que me inquietan sois vosotros, no he sido nunca partidaria de vender nada. Tengo cierto pudor y me da un poquito de vergüenza de repente tener fotógrafos. Y, bueno, saber cómo gestiono eso porque no sé mucho... Este es el punto de incertidumbre que tengo un poco el día de la boda. Pero todo lo demás son amigos, gente con muchas ganas de pasarlo bien, familia..." ha expresado con sinceridad, reconociendo que le da vergüenza acaparar todo el protagonismo mediático en el enlace. Y es que como ha asegurado, va a ser "un día muy sencillo. Rollo cóctel y a pasarlo bien. Nada más".

Y después de convertirse en marido y mujer, ¿se irán de luna de miel?: "Pues este año no sé si habrá oportunidad. Ya quedará pendiente. Pero bueno, el año pasado nos fuimos a Argentina y fue un viajazo. O sea que con esto me doy por satisfecha. Yo sí, yo lo he hecho un poco todo al revés. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, que os dejo. Ya, que si no acabo contando demasiadas cosas" ha concluido con una gran sonrisa.

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