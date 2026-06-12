China acusa a países extranjeros de utilizar tortugas y peces para recopilar datos "sensibles" en sus aguas

El Ministerio de Seguridad del Estado de China ha acusado este viernes a países extranjeros de utilizar tortugas y otro tipo de animales como peces para recopilar datos sensibles a través de nuevos equipos de espionaje bajo sus aguas.

"En los últimos años, los organismos de Seguridad Nacional han descubierto que las agencias de Inteligencia extranjeras están recopilando y robando continuamente datos marítimos sensibles mediante nuevos equipos de espionaje", ha indicado en un mensaje transmitido por las redes sociales chinas.

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Pekín ha informado así de que han detectado la presencia de "animales marinos vivos de tamaño relativamente grande" con equipos de Inteligencia como sensores para "recopilar datos ambientales marinos sensibles", como la temperatura del agua, la salinidad y las corrientes oceánicas en tiempo real.

"Si agencias de Inteligencia extranjeras roban datos sensibles como la dinámica de las corrientes oceánicas, las características de la temperatura del agua, la distribución de la temperatura y la topografía del lecho marino, la seguridad nacional, la seguridad militar y la seguridad económica de China corren grave peligro", ha advertido.

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