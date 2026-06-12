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La Bolsa española logra récord de 18.764 puntos al subir 2,59 % por posible paz en Irán

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Madrid, 12 jun (EFE).- La Bolsa española registró este viernes un nuevo récord histórico al cierre, al lograr los 18.764,4 puntos, gracias a una subida del 2,59 % impulsada por el posible acuerdo de paz anunciado por Estados Unidos en Oriente Medio y la salida al mercado de renta variable de SpaceX.

El principal selectivo español, el IBEX 35, avanzó un 2,59 % hasta fijar ese máximo al cierre en los 18.764,4 puntos, después de sumar 474,3 en la sesión.

En el cómputo semanal, el índice cierra con una mejora del 2,29 %, lo que eleva la revalorización acumulada en lo que va de año hasta el 8,42 %.

La positiva jornada comenzó con máximos intradía que avanzaron hasta quedarse a las puertas de la cota de los 18.800 puntos, concretamente en los 18.796,3 enteros. Tras tocar ese techo, el índice comenzó a moderar sus ganancias, aunque se mantuvo siempre por encima del nivel de los 18.600 puntos, desde donde volvió a repuntar para estabilizarse sobre los 18.750.

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Entre los valores más alcistas del IBEX en la sesión se situaron Acciona Energía (13,07 %), Acciona (10,37 %) y el holding de aerolíneas IAG (7,13 %), mientras que la petrolera Repsol cayó un 4,9 %. EFE

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