Araqchi augura un principio de acuerdo con EEUU "en uno o dos días" pero habla de una firma "digital"

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha augurado de nuevo este viernes que el principio de acuerdo con Estados Unidos está cerca y que la firma podría tener "en uno o dos días", si bien ha manifestado que esta se llevará a cabo "digitalmente", después de que el presidente Donald Trump apuntase este jueves a un acto en Europa.

"Estamos más cerca de un acuerdo que nunca. Podría concretarse en uno o dos días, o incluso en los próximos días", ha señalado en una entrevista concedida a la cadena de televisión estatal IRIB, por lo que ha pedido una vez más a los medios de comunicación que eviten hacer "especulaciones" que perjudiquen lo que ha descrito como una "oportunidad".

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El jefe de la diplomacia iraní ha reiterado asimismo que las partes harán el correspondiente anuncio "tan pronto como concluyan las negociaciones", al tiempo que ha precisado que cada una "firmará a distancia", descartando así la celebración de un acto como había manifestado este jueves el inquilino de la Casa Blanca.

"La firma se realizará en la primera fase (...) de forma digital. Cada parte firmará a distancia y luego se anunciará que este memorando de entendimiento ha sido firmado por ambas partes", ha indicado.

El ministro ha defendido que el memorando de entendimiento "es positivo para los intereses del pueblo iraní y consolida las victorias del país en el terreno". En esta línea, ha asegurado que el documento, "aunque tiene apenas dos o una página y media, se ha negociado durante más de dos meses, y todas sus cláusulas y frases se han revisado en repetidas ocasiones", al tiempo que la cartera que dirige él mismo ha llevado a cabo su trabajo "con el máximo cuidado y cautela".

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En cuanto al contenido, Araqchi ha señalado que este no aborda la cuestión del enriquecimiento de uranio, sino que será determinado en "el acuerdo final". En la misma línea se ha manifestado sobre la reconstrucción del país tras los ataques de Estados Unidos e Israel, que se acordará en etapas más avanzadas de la negociación.

También ha reiterado que la prestación de servicios en el estrecho de Ormuz, que ha descrito como uno de los "instrumentos de disuasión más importantes", tendrán un coste y al hilo, ha informado de que las consultas consultas "exhaustivas" con Omán sobre este paso clave para el comercio mundial han dado "resultados positivos".

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Con todo, Araqchi ha considerado que el principio de acuerdo tiene "enemigos", en particular Israel, a quien ha acusado de "buscar obstáculos para sabotearlo", y ha asegurado que Irán no retrocederá ante amenazas. "Si quieren que vayamos a la guerra, estamos preparados", ha aseverado.