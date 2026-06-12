Al menos once heridos en un tiroteo en Texas (EEUU)

Al menos once personas han resultado heridas este viernes a causa de un tiroteo en la ciudad de Midland, en el estado de Texas, cuyo autor ha fallecido, según han indicado las autoridades.

"Tenemos once víctimas confirmadas hasta el momento", ha declarado la alcaldesa Lori Blong en una rueda de prensa, si bien posteriormente en sus redes sociales ha señalado que "la situación de tiroteo ha concluido y se ha confirmado la muerte del autor de los disparos".

PUBLICIDAD

Nueve personas han sido trasladadas al Hospital Midland Memorial, cuatro de ellas han requerido cirugía mientras que las cinco restantes se encuentran estables, según ha confirmado el centro a la cadena CBS News.

Por su parte, el Departamento de Policía de la localidad ha informado en sus redes sociales de que la zona del tiroteo "permanece acordonada y no ha sido despejada" y que las carreteras aledañas permanecerán cerradas "durante un tiempo mientras prosigue la investigación" y ha pedido a la población que evite desplazarse por el área perimetrada.

PUBLICIDAD

Poco antes, el cuerpo ha relatado que sus "agentes escucharon disparos provenientes" de un edificio "y actuaron con rapidez para asegurar y despejar la zona". "Se desplegaron unidades blindadas y otras agencias colaboraron en la respuesta", ha agregado sin dar más detalles.