Wall Street abre en verde tras caída del petróleo por pausar EEUU los ataques contra Irán

Nueva York, 27 jul (EFE).- Wall Street abrió en verde este lunes y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 1,18 %, después de que el precio del petróleo cayera más de un 5 % tras pausar Estados Unidos los ataques contra Irán durante el fin de semana.

A la apertura del mercado bursátil, el Dow Jones sumaba 611 puntos, hasta los 52.558; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,8 %, hasta los 7.471 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,89 %, hasta las 25.196 unidades.

La Bolsa de Nueva York abrió la semana con optimismo después de que el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajara de los 85 dólares el barril al inicio de la sesión.

A las 09.30 hora local (13:00 GMT), los contratos del futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, restaban 5,28 dólares respecto al cierre anterior, hasta los 84,03 dólares.

La caída se produjo después de que el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, declarara el domingo que Washington está dando "algo de margen" a los esfuerzos diplomáticos entre ambos países.

Por su parte, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) lleva tres días sin anunciar nuevos ataques contra Irán, tras casi dos semanas continuadas de hostilidades.

En el plano corporativo, el sector tecnológico arrancó la semana remontando tras las pérdidas protagonizadas la semana pasada. Microsoft avanzaba un 2,55 %, Meta un 1,67 %, Amazon un 1,19 % y Apple un 0,59 %.

Esta semana, las cuatro compañías divulgaran sus resultados trimestrales, además, la Reserva Federal (Fed) se reúne de nuevo para decidir sobre los tipos de interés.

Sin embargo, otras empresas líderes del sector tecnológico como Nvidia o AMD iniciaron la semana en rojo perdiendo un 0,43 % y un 0,61 %, respectivamente.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,37 %, hasta 4.085 dólares la onza, y la plata un 0,3 %, hasta 59,08 dólares.

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años perdía 3,4 puntos básicos, hasta el 4,653 %, y el bono a 30 años restaba 3,2 puntos básicos, hasta el 5,131 %. EFE