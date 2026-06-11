Unidad opositora pide a Gobierno de Nicaragua prueba de vida de nueve presos desaparecidos

San José, 11 jun (EFE).- La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua pidió este jueves al Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, una prueba de vida de al menos nueve presos políticos que se encuentran en condición de desaparición forzada, tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena miskito y diputado de la Asamblea Nacional (Parlamento) Brooklyn Rivera Brayan.

"Demandamos la prueba de vida de todas las personas desaparecidas y la libertad inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas", exigió en una declaración esa alianza opositora, cuyos principales dirigentes viven en el exilio tras ser desnacionalizados, expulsados o impedidos de ingresar a Nicaragua por las autoridades, que los acusó de traición a la patria.

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Al menos 46 opositores y críticos con el Ejecutivo sandinista siguen en las cárceles de Nicaragua, incluidos nueve en condición de desaparición forzada, según denunció el martes pasado el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, cuya información es avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ese mecanismo, al igual que organismos humanitarios nicaragüenses en el exilio, han advertido sobre la continuidad de prácticas de opacidad estatal respecto al paradero, la integridad y las condiciones de detención de un segmento significativo de la población encarcelada en Nicaragua por motivaciones políticas.

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Por su lado, familiares de personas desaparecidas y presas políticas en Nicaragua han expresado su temor de que sus parientes sean la próxima víctima bajo custodia del Estado, tras el fallecimiento de Rivera, de 73 años y líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’, en lengua miskita) y quien fue arrestado el 29 de septiembre de 2023.

Un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua han muerto bajo custodia del Estado en los últimos siete años, entre ellos el general retirado Humberto Ortega, hermano menor del presidente Daniel Ortega, y el histórico exguerrillero Hugo Torres, que fue viceministro del Interior durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y en 1974 arriesgó su vida para liberar de la cárcel al actual mandatario.

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Entre las personas que se encuentran en condición de desaparición forzada se encuentran el coronel retirado Víctor Boitano Coleman; el líder indígena y antiguo asesor presidencial para políticas de pueblos originarios Steadman Fagoth Müller; el excoronel sandinista Carlos Brenes y su esposa Salvadora Martínez; y el mayor retirado Eddie Moisés González Valdivia.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.

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Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria". EFE