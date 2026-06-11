Cuatro acusados se declaran culpables del asesinato de sargento de Policía en Puerto Rico

San Juan, 11 jun (EFE).- La Fiscalía federal en Puerto Rico informó este jueves de que cuatro acusados se declararon culpables del asesinato del sargento de Policía, Eliezer Ramos, y de tráfico de drogas en varios residenciales de vivienda pública del archipiélago caribeño.

Según el comunicado difundido por las autoridades, Víctor J. Pérez, alias 'La Cone'; Luis N. Isaac-Sánchez, alias 'Chimbo'; Olvin O’Neill Concepción-Tapia, alias 'Sinfo' y Daniel J. López, alias 'Dany' son los cuatro acusados que admitieron su participación en el homicidio del uniformado.

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Asimismo, los cuatro aceptaron su responsabilidad por su papel y participación en la conspiración para el tráfico de drogas, en violación del Título 21 del Código de Estados Unidos.

La conspiración para el tráfico de drogas imputaba a los acusados haber conspirado con otras personas para distribuir y poseer con intención de distribuir cantidades significativas de drogas, incluyendo heroína, cocaína, crack, marihuana y otras drogas en el Complejo de Vivienda Pública (PHP, por sus siglas en inglés) de Sabana Abajo y el PHP de Luis Llorens Torres.

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Así como en el PHP de Los Mirtos, el PHP de Lagos de Blasina, el PHP de La Esmeralda, el PHP de El Coral, el PHP de Jardines de Monte Hatillo y otras zonas cercanas.

Dicho delito conlleva una pena mínima obligatoria de diez años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

Dos de los acusados también se declararon culpables de posesión de un arma de fuego con fines de tráfico de drogas, en violación del título 18 del Código de Estados Unidos.

Dicho cargo conlleva una pena obligatoria de cinco años de prisión, que deberá cumplirse de forma consecutiva a cualquier otra pena impuesta.

Otros dos acusados se declararon culpables del homicidio con agravante por uso de arma de fuego del sargento Ramos, en violación del Título 18 del Código de Estados Unidos, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua.

La disposición de las directrices de imposición de penas por asesinato se aplica tanto si un acusado se declaró culpable de la conspiración para el tráfico de drogas como del asesinato con agravante de uso de armas de fuego.

El fiscal federal adjunto (AUSA, en inglés) y jefe de la Sección de Pandillas, Alberto López; la subjefa de la Sección de Pandillas, la AUSA Teresa Zapata; y los AUSA Laura Díaz y Joseph Russell se hicieron cargo del caso.

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Este proceso judicial forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecido en virtud del Decreto Ejecutivo 14159, 'Protección del pueblo estadounidense contra la invasión'.

El policía Eliezer Ramos, de 35 años, fue ultimado en las afueras del residencial Sabana Abajo, durante una operación policial en la que perseguía a unos individuos que protagonizaron un tiroteo. EFE