Marc Cucurella, sin cansancio: "Con la ilusión de jugar un Mundial se te olvida todo"

El futbolista internacional español Marc Cucurella ha admitido que, aunque "la temporada ha sido larga" con el Chelsea FC, está "contento" y que "con la ilusión de jugar" una Copa Mundial de la FIFA "se olvida todo", a pocos días de que la 'Roja' debute contra Cabo Verde en este torneo que organizan Estados Unidos, México y Canadá.

En 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el lateral izquierdo fue preguntado sobre cómo estaba anímica y físicamente para el torneo. "Yo bien. Contento, la verdad. Bien, bien, la verdad que sí", empezó su entrevista. "La temporada ha sido larga, pero yo creo que con la ilusión de jugar un Mundial se te olvida todo. Y, por ejemplo, para mí es mi primera vez y yo creo que eso va a superar todo. Esto es lo más grande que hay. Todos mis compañeros me lo han dicho, que no hay nada más grande como jugar un Mundial", ahondó en su respuesta.

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Los pupilos de Luis de la Fuente se están acostumbrando al calor en su base de operaciones en Chattanooga (Tennessee). "Entrenar, nada más. Sí que es verdad que tenemos suerte que los dos primeros partidos son cubiertos, que eso nos va a dar un margen de más adaptación que otros equipos. Pero es verdad que es complicado", avisó de la climatología.

"Yo el año pasado jugué aquí el Mundialito y es verdad que, sobre todo los partidos al mediodía, si son en estadios abiertos, cuesta mucho. Pero bueno, al final yo creo que con la ilusión se olvida un poco todo e intentaremos dar lo mejor que podemos. En teoría hay que beber más y luego recuperar bien, comer bien y poco más", insistió.

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Luego bromeó sobre cómo ejerce Rodri Hernández de capitán en esta 'Roja'. "Queremos que siga siéndolo. Yo creo que se lo ha ganado, se lo ha ganado. Al final hay que respetarle, tiene un Balón de Oro, ¿sabes? Eso nadie lo tiene, o sea que hay que respetar los rangos", comentó.

Un entretenimiento en Chattanooga será el propio Mundial. "Teniendo en cuenta que serán a la tarde y no tenemos mucho que hacer... Sí, los voy a ver. A ver, ver es diferente que ponerlos en la tele. A mí me gusta poner los partidos y luego veo los goles y tal. Pero estar ahí sentado me cuesta un poco. Antes veía más, pero ahora no mucho", indicó.

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"Me veré las selecciones en las que tengo mis amigos. Me miraré, por ejemplo, Portugal por Pedro [Neto]; luego Argentina por Enzo también, Ecuador... Éstas me las voy a mirar casi siempre. Brasil no me la voy a mirar, que no han convocado a mi amigo João Pedro", reconoció.

Más tarde le preguntaron que, si no gana España este título, quién le gustaría que lo ganase. "Pues no lo sé, la verdad que ninguna. Es que no sabría qué decirte porque, por ejemplo, de compañeros míos no elegiría porque luego los tendría que aguantar", contestó con sinceridad.

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"Tenemos un buen grupo. Ya llevamos mucho tiempo juntos. Pero creo que es un grupo bastante fácil. Sí que es verdad que quizás en otras épocas era más difícil, pero aquí yo creo que somos todos muy buena gente y es fácil adaptarse a nosotros", señaló sobre la convocatoria.

Entre los jóvenes destaca Lamine Yamal. "Yo lo veo más... Más hombre, como más tranquilo, como que ha crecido. Se le nota. Lo noto más tranquilo, como más centrado. Sigue haciendo sus cosas, pero como mucho más mayor. Le ha tocado vivir unas cosas de muy joven que las ha llevado muy bien. Yo no sé si, con su edad me toca vivir lo que tenía que vivir, lo hubiese hecho así. Porque si yo cuando estaba en el Barça B, que no era nadie, me pensaba que era una estrella... ¡imagínate!", confesó.

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"Cuando la gente me pregunta cómo es y tal, yo digo: 'Pues muy bien. Bastante que está vivo'. Teniendo en cuenta que un chaval joven, de lo más famoso que hay a día de hoy, casi no puede, por ejemplo, ir por la calle y con lo bien que lo lleva, lo natural que lo lleva y todo, creo que es de admirar", reflexionó sobre el estrellato del jugador culé.

También habló sobre Alejandro Grimaldo, competencia en su puesto. "Debe ser difícil porque al final a todo el mundo nos gusta jugar. Pero es verdad que desde el primer día tuvimos esa buena relación y ahora al final es un poco... No da igual quién juegue porque los dos queremos jugar. Pero bueno, al que le toque, el otro lo anima y creo que nuestra relación no va a cambiar. Aquí ya es un premio, es muy difícil", dijo.

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"Lo importante es que el equipo llegue a la final, intentemos ganar esto y ya está. Pero es verdad que es una putada porque, por ejemplo, si hubiésemos jugado en posiciones diferentes o algo, pues hasta podríamos haber compartido equipo", continuó acerca de su amigo Grimaldo.

Ambos laterales izquierdos están codiciados en este veraniego mercado de fichajes. "Ahora mismo no quiero hablar de eso. Es verdad que estoy muy contento donde estoy, soy muy feliz y mi familia es muy feliz. Pero de momento llevo tiempo que no sé nada, no quiero saber nada, quiero disfrutar de mi tiempo porque al final creo que no sería justo pensando en cosas. Centrarme en esto y ya está", esquivó los rumores sobre él.

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"No me gusta andar con preocupaciones, ya tengo bastantes con lo que tengo con mi familia como para andar con otras preocupaciones. Así que nada, la verdad que no sé nada, quiero disfrutar de esto, que al final quién sabe si va a ser mi primera y mi última vez aquí", agregó.

Por último, reveló su apuesta si España conquista este Mundial. "Es que no sé si me voy a matar. El pelo no lo tocamos ya", se refirió a su apuesta de teñirse de rojo tras haber ganado la EURO 2024. "Me pondría pequeñito un tatuaje de Luis de la Fuente. La cara. Creo que es un buen recuerdo y tal", concluyó Cucurella con esa particular promesa.

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