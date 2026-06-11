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Sirera (PP) propone crear un espacio ante la Catedral que conmemore visitas papales a Barcelona

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El presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, ha propuesto al gobierno municipal crear un espacio conmemorativo en el entorno de la plaza de la Catedral para recordar las visitas papales a la ciudad.

En un comunicado este jueves, ha remarcado que la visita de un Papa constituye "siempre un acontecimiento extraordinario que trasciende el ámbito religioso y pasa a formar parte de la historia colectiva de la ciudad".

La propuesta contempla una placa explicativa de las visitas de los tres Pontífices: la de San Juan Pablo II durante su viaje apostólico de 1982; la de Benedicto XVI con motivo de la dedicación de la Basílica de la Sagrada Familia en 2010; y la de León XIV con la bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

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