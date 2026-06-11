Irán tacha de "piratería de Estado" el ataque de EEUU contra un buque frente a Omán

Las autoridades iraníes han calificado este jueves de "piratería de Estado" al ataque perpetrado por el Ejército de Estados Unidos contra un buque frente a las costas de Omán por cuenta del cual, según ha confirmado el Gobierno de India, han perdido la vida tres marineros que fueron dados por desaparecidos.

"Los brutales ataques estadounidenses contra buques mercantes indios, que han causado la muerte de al menos tres ciudadanos indios, constituyen una clara prueba de la política actual de Estados Unidos de robo a mano armada y piratería de Estado", ha señalado el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, en redes sociales.

PUBLICIDAD

A renglón seguido, después de trasladar su "más sincero pésame" y "apoyo" a las familias de las víctimas, así como al pueblo y Ejecutivo de India, el portavoz de la República Islámica ha llamado a la comunidad internacional a "exigir responsabilidades" a Washington por su "conducta ilegal" que, ha advertido, "sigue amenazando la paz y la seguridad mundiales al tiempo que pone en peligro la libertad de navegación".

Ha sido este jueves cuando las autoridades de India han confirmado la muerte de los tres marineros que fueron dados por desaparecidos tras el referido ataque estadounidense contra el buque 'M/T Settebello', con bandera de Palaos, frente a las costas de Omán.

PUBLICIDAD

En la víspera, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) informó que sus fuerzas "inmovilizaron" y dispararon contra el petrolero 'M/T Settebello', mientras transitaba por el golfo de Omán, por desobedecer las órdenes estadounidenses, en medio de su bloqueo a Irán en torno al estrecho de Ormuz.