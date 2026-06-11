El español Alberto Toril, nuevo entrenador del Toluca femenino

Madrid, 11 jun (EFE).- El Toluca ha contratado al español Alberto Toril como su nuevo entrenador para el equipo femenino con vistas al torneo Apertura 2026, volviendo de esta manera a los banquillos tras su salida del Real Madrid, anunció este jueves el club mexicano.

"Estimados aficionados del club Toluca. Es un orgullo pasar a formar parte de la familia de un club tan histórico, con un proyecto cada vez más grande en el fútbol femenino. Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en la cacha, de conocer a la afición y de ayudar al equipo a seguir creciendo cada día para ser mejores. Nos vemos pronto, ¡Vamos Toluca!", indicó el técnico español en un mensaje grabado y difundido en las redes sociales del club.

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Toril, que en su época de futbolista militó en los españoles Real Madrid, Celta, Espanyol o Racing, entre otros, dirigió a las jugadoras del equipo merengue desde noviembre de 2021 hasta mayo de 2025, ganando 112 partidos de 158 posibles y alcanzando en dos ocasiones los cuartos de final de la Liga de Campeones, pero sin poder levantar ningún título.

Fue su experiencia con un plantel femenino en una trayectoria como técnico que hasta ese momento había desarrollado en el fútbol masculino al frente del juvenil A, con el que ganó la Liga y la Copa de Campeones en la temporada 2009-2010; del Castilla, al que ascendió a la categoría de plata en España siendo campeón de Segunda B; y del Elche. EFE

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