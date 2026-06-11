El brote de ébola en RDC es el tercero más grande de la historia, según la Unión Africana

Nairobi, 11 jun (EFE).- La agencia de salud de la Unión Africana (UA) afirmó este jueves que la epidemia del virus del Ébola, declarada el pasado 15 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), es el tercer brote más grande en la historia desde que se descubrió la enfermedad en 1976.

"En términos de número de casos confirmados, por ahora, este brote es el tercer brote de ébola más grande de los 20 brotes históricos de ébola que hemos tenido", dijo el director general de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Jean Kaseya, en una rueda de prensa virtual.

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El peor brote de la historia en la RDC -y segundo del mundo- ocurrió entre 2018 y 2020 en la misma región congoleña, donde causó 2.299 muertes, 3.481 casos y 1.162 supervivientes antes de que las autoridades sanitarias lograran contener la transmisión.

Hasta el momento, el país congoleño acumula 635 casos confirmados y 127 muertes, mientras que la vecina Uganda ha detectado 19 contagios, incluyendo 14 casos importados del este congoleño entre los que hay dos fallecidos.

"Esperamos poder detenerlo, y que no pase del tercero al segundo, ni siquiera al primero. En términos de tasa de letalidad, y también en términos de distribución por sexo y edad de este brote", añadió Kaseya.

Según datos del CDC de África, los jóvenes de entre 15 y 44 años encabezan el número de contagios por ébola con el 62,2 % de los casos, mientras que los niños de hasta 4 años registran la mayor tasa de letalidad, alcanzando el 43,8 %.

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"Este es un grupo de población muy activo, (...) estamos hablando de actividad minera. Estos jóvenes se están moviendo de un lugar a otro y están en contacto con muchas otras personas", marcó el director general del CDC africano sobre los jóvenes de 15 a 44 años.

Kaseya también alertó de que los trabajadores de la salud que se encuentran trabajando en las 27 zonas afectadas distribuidas entre las provincias de Ituri -epicentro del brote-, Kivu del Norte y Kivu del Sur, carecen de los recursos y personal necesarios.

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Cuentan con siete equipos de los 49 que necesitan para realizar entierros seguros y dignos, mientras que de las 98 ambulancias y vehículos necesarios solo disponen de siete y el personal operativo alcanza apenas las 84 personas de las 500 requeridas para la emergencia.

"Cuando tienes esta enorme brecha en un área que es crítica (...) necesitamos tener fondos suficientes para llenar esa brecha. Todavía estamos luchando porque no tenemos el financiamiento adecuado para abordar este problema", afirmó el director general de los CDC de África.

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El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de brote en África subsahariana y "bajo" a escala global. EFE