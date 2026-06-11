Diaphanum apunta a los beneficios corporativos y la economía de EEUU como motores de los mercados bursátiles

La firma de asesoramiento financiero Diaphanum ha señalado a la fortaleza de los beneficios empresariales y a la resiliencia de la economía estadounidense como principales motores del repunte de los mercados bursátiles en lo que va de 2026.

En este sentido, la compañía ha reconocido que la última temporada de resultados en Estados Unidos (EEUU) volvió a sorprender positivamente, ya que las cotizadas del S&P 500 registraron un crecimiento de beneficios significativamente superior a lo esperado y muchas de ellas revisaron al alza sus previsiones para el resto del ejercicio a pesar del entorno de incertidumbre existente.

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En segundo lugar, la entidad ha resaltado que el mercado laboral de la primera potencia del mundo se mantiene "robusto", el consumo es "relativamente sólido" y el sector empresarial cuenta con "una notable capacidad de adaptación".

Por otro lado, desde Diaphanum han apuntado que el fuerte crecimiento de beneficios en sectores ligados a la tecnología y los semiconductores ha reforzado la percepción de estar ante una tendencia "estructural y no cíclica".

Además, la sociedad de valores ha matizado que los mercados también descuentan que el actual repunte inflacionista tendrá un carácter "temporal". "La visión predominante es que gran parte de las tensiones de precios están vinculadas al conflicto energético y que, una vez disminuyan las incertidumbres geopolíticas, la inflación volverá gradualmente hacia niveles más compatibles con los objetivos de los bancos centrales", han precisado desde la firma.

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RIESGOS A VIGILAR

Pese a ello, el organismo ha identificado una serie de retos a vigilar que podrían poner fin al 'rally' en los parqués internacionales. El primero, habitual dada la coyuntura mundial, radica en la duración del conflicto entre Irán y EEUU, ya que cualquier alteración significativa en esta zona tendría consecuencias directas sobre los precios energéticos y la inflación global.

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La segunda de las amenazas es la incertidumbre creciente por la guerra arancelaria. De este modo, la firma ha expuesto que, si bien se han renegociado acuerdos benignos, si la situación se agrava podría afectar al crecimiento económico y al coste de la vida.

En Asia, los analistas de la sociedad han detectado también una debilidad en el crecimiento de China. Así, han argumentado que la segunda economía del mundo necesita crecer en línea con sus objetivos para contribuir al cumplimiento de las previsiones de crecimiento global.

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"Aunque las autoridades han puesto en marcha nuevos estímulos, la crisis inmobiliaria sigue pesando sobre la confianza y el consumo.

El ritmo de actividad económica continúa sorprendiendo a la baja y los precios de la vivienda mantienen su tendencia descendente tanto en obra nueva, como en segunda mano", han detallado los expertos.

Asimismo, desde Diaphanum han puesto de relieve el impacto que el endeudamiento público y privado a nivel global, las crecientes divergencias entre EEUU y Europa y la valoración de algunos segmentos de renta variable podrían tener en los mercados.

En este contexto, la firma ha alegado que los déficits públicos deberían "moderarse" para evitar que el endeudamiento siga creciendo de forma "incontrolada". Sin embargo, ha defendido que las últimas decisiones adoptadas por buena parte de los gobiernos parecen alejarse de este objetivo, generando una mayor volatilidad en los mercados de renta fija.

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"El fuerte endeudamiento público y privado a nivel mundial representa un riesgo relevante si los tipos de interés permanecen elevados durante más tiempo. Así, la capacidad de gobiernos y empresas para refinanciar sus pasivos se convertirá en una variable cada vez más importante para los inversores", ha remachado la entidad.

En cuanto a las valoraciones de algunos sectores, Diaphanum ha puntualizado que "aunque los beneficios empresariales han respaldado buena parte de las subidas recientes, los múltiplos vuelven a situarse por encima de sus medias históricas en numerosos mercados desarrollados".

En consecuencia, "esto reduce el margen de error ante cualquier sorpresa negativa. Cuando las valoraciones son exigentes, cualquier decepción en beneficios, crecimiento o inflación suele tener un impacto más acusado sobre las cotizaciones", ha zanjado la firma.