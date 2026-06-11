Ayuso celebra alegría de Madrid, "majestuosidad" de Barcelona y "sencillez" de Canarias en visita de León XIV

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado su orgullo por Madrid, Barcelona y Canarias por desplegar "momentos espectaculares" por la visita del Papa León XIV y ha puesto el acento en la alegría de la capital, la "majestuosidad" en la Ciudad Condal y la "sencillez" que prevé en el archipiélago.

"Quiero empezar este pleno manifestando mi orgullo por Madrid durante la visita del Papa, por ser tan generosa, tan alegre, tan amable, por la coordinación de nuestros servicios públicos y por la imagen que hemos dado ante el mundo", ha arrancado la mandataria autonómica en la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

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León XIV llegaba el pasado sábado a Madrid, donde desplegaba una intensa agenda durante cuatro días --con la misa del Corpus Christi el domingo como evento más importantes--, al que le seguían dos días en Barcelona --con visita a Montserrat, Catedral y Sagrada Familia--. Este jueves se traslada al Puerto de Arguineguín (Gran Canaria) y el viernes volverá al Vaticano desde Tenerife.

Díaz Ayuso ha continuado destacando en el caso de Barcelona el cariño que se le ha transmitido al Pontífice durante estos dos días que ha estado en la Ciudad Condal. Ha destacado la "majestuosidad" vista en la Catedral de Barcelona y también en la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia anoche.

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En el caso de Canarias, ha puesto en el foco su "sencillez" y cariño con el que prevé que los isleños van a tratar al Santo Padre, además del abordaje de desafíos como la inmigración.

"Por tanto, gracias a los madrileños, a los catalanes, a los canarios, al resto de ciudadanos que han hecho posible que estos días veamos estos momentos tan espectaculares. Nos sentimos profundamente orgullosos", ha rematado.