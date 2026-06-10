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Sheinbaum evita aclarar donde verá el partido inaugural del Mundial, por las protestas

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Ciudad de México, 10 jun (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, evitó confirmar este miércoles su asistencia a la plaza del Zócalo durante la jornada inaugural del Mundial de fútbol y aseguró que el partido entre la selección mexicana y la sudafricana lo podría ver en una de las dieciocho sedes Fan Fest, ante la previsión de varias manifestaciones de protesta en la capital.

"Si por alguna razón no se puede para el día de la inauguración el Zócalo, hay dieciocho sedes en la Ciudad de México que fueron planeadas con tiempo por la jefa de Gobierno (...) Ya tomaré la decisión en su momento si lo vemos aquí o salgo a alguna de las dieciocho sedes", indicó la mandataria -en su conferencia de prensa diaria-.

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Esta semana, Sheinbaum puso en duda su asistencia al Fan Fest del Zócalo, en el centro de la ciudad, para ver el partido inaugural, pese a que había asegurado que acudiría, tras haber regalado su boleto para asistir al encuentro en el Estadio Ciudad de México a una niña indígena.

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