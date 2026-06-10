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Sánchez ve la Sagrada Familia como el reflejo "de lo que podemos lograr como sociedad" con "paz y cohesión"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha definido a la Sagrada Familia de Barcelona como el reflejo "de lo que podemos lograr como sociedad" construyendo "paz y cohesión desde el diálogo y el respeto mutuo".

Sánchez ha señalado a través de sus redes sociales que el Papa XIV ha bendecido la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia, la "obra más emblemática" del arquitecto Antonio Gaudí, al que ha definido como la persona que ideó "un lugar de encuentro donde todos fueran bienvenidos".

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"Cien años después de su muerte, su legado sigue inspirando al mundo entero", ha afirmado en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

"La Sagrada Familia es el reflejo de lo que podemos lograr como sociedad, construyendo paz y cohesión desde el diálogo y el respeto mutuo", ha añadido.

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