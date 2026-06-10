Rodrigo, el primer capitán 'extranjero' para un Mundial

Chattanooga (EE.UU.), 10 jun (EFE).- Rodrigo Hernández, centrocampista del Manchester City, se convertirá en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el primer capitán de la historia de la selección española que disputa este tipo de torneo jugando en un club extranjero.

Ricardo Zamora abrió la lista como jugador del Real Madrid y, desde entonces, nombres como Guillermo Eizaguirre, Ferran Olivella, Amancio Amaro, José Antonio Camacho, Emilio Butragueño, Fernando Hierro, Raúl González, Iker Casillas, Sergio Ramos o Sergio Busquets ejercieron la capitanía mientras competían en clubes españoles.

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Así, desde la primera participación de España en un Mundial, en Italia 1934, todos los primeros capitanes de la selección habían pertenecido a equipos de la liga española. Una lista de capitanes que no se elige, se basa en el número de internacionalidades con la selección española.

El turno de Rodri, con 62, rompe una tradición que, por otro lado, refleja el éxodo internacional del futbolista español, cada vez más habitual. De los 26 convocados por Luis de la Fuente para el Mundial, ocho militan en el extranjero -seis en la Premier League, uno en la Bundesliga y otro en la Liga francesa-.

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"(Dani) Carvajal aportaba un gran nivel competitivo. Junto con (Álvaro) Morata formábamos un buen grupo de capitanes y ahora me toca a mí asumir ese rol. Pero también emergen otras figuras como Unai Simón, (Mikel) Oyarzabal, Ferran (Torres)… A mí no me va a cambiar mucho porque ya ejercía ese rol, pero llevar el brazalete sí será otra historia. Intentaré ser el sostén de la gente para ayudarles en todo lo que puedan”, señaló antes de viajar a Estados Unidos.

Rodri, nacido en Madrid, afrontará el Mundial como jugador de un Manchester City al que llegó en 2019, aunque su nombre ha estado en rumores de una llegada al Real Madrid, con motivo de las elecciones a la presidencia del club. Es más, Enrique Riquelme, candidato que, finalmente, perdió las elecciones ante Florentino Pérez, llegó a asegurar que si salía elegido presidente, jugaría en el Real Madrid.

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Supuesto que no ha ocurrido, con un futuro que Rodri emplaza “para después” de un Mundial que afronta como primer capitán de la selección española, con Unai Simón y Ferran Torres siendo los siguientes en la lista.

Una capitanía que le llega a Rodri tras dos años de altibajos. De convertirse en 2024 en el segundo jugador español que gana un Balón de Oro, tras Luis Suárez, a sufrir una grave lesión de rodilla que le tuvo apartado de los terrenos de juego casi una temporada y que le ha impedido, hasta el momento, volver al nivel que le hizo ganar el galardón que le acreditó como mejor jugador del mundo.

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Sin embargo, la confianza de Luis de la Fuente en Rodri es total y será el titular en el pivote de la selección española para arrancar el torneo el próximo día 15 de junio ante Cabo Verde. Una fecha que será el estreno de Rodri como capitán en un Mundial.

- Capitanes de España en los Mundiales:

1934: Ricardo Zamora (Real Madrid)

1950: Guillermo Eizaguirre (Valencia)

1962: Ferran Olivella Segarra (Barcelona)

1966: Francisco Gento (Real Madrid)

1978: José Martínez 'Pirri' (Real Madrid)

1982: Luis Arconada (Real Sociedad)

1986: José Antonio Camacho (Real Madrid)

1990: Emilio Butragueño (Real Madrid)

1994: Andoni Zubizarreta (Barcelona)

1998: Andoni Zubizarreta (Barcelona)

2002: Fernando Hierro (Real Madrid)

2006: Raúl González (Real Madrid)

2010: Iker Casillas (Real Madrid)

2014: Iker Casillas (Real Madrid)

2018: Sergio Ramos (Real Madrid)

2022: Sergio Busquets (Barcelona)

2026: Rodri (Manchester City, ENG). EFE