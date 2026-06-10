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Restringidas dos carreteras de acceso a Montserrat (Barcelona) ante la visita del Papa

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La BP-1103 en Marganell y Bruc y la BP-1121 en Monistrol de Montserrat tienen restringida su circulación de acceso a la Abadía de Montserrat (Barcelona) desde las 7 horas ante la visita del Papa León XIV de este miércoles.

Solo los vehículos autorizados pueden circular por las dos vías, que acumulan retenciones de 1 kilómetro, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Este miércoles el Pontífice acude a Montserrat a realizar una oración del Santo Rosario y después comerá con la comunidad benedictina de la Abadía.

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