PP acusa al Gobierno de "manosear" la cultura y Urtasun le exige que retire la enmienda a la totalidad a la Ley del Cine

El diputado del Grupo Parlamentario Popular Borja Sémper ha acusado al Gobierno de "manosear" la cultura, mientras que el ministro de Cultura Ernest Urtasun ha exigido al PP que retire la enmienda a la totalidad que registró en el Congreso de los Diputados a la Ley del Cine.

"Están entregados no a la cultura, sino a una oposición completamente destructiva que no sirve para nada en este país. Tiene usted ahora una oportunidad de oro para corregir ese rumbo. ¿Va a retirar la enmienda a la totalidad y se va a sentar a trabajar con el resto de grupos a favor del cine español?", ha preguntado Urtasun.

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Así lo ha manifestado este miércoles el ministro, al ser preguntado por el diputado popular Borja Sémper sobre cuál ha sido el trabajo de Urtasun como responsable de Cultura.

"¿Va a seguir la estela que le marcan Tellado y Núñez Feijóo con una posición destructiva que no sirve para nada a la cultura española?", ha cuestionado Urtasun, que ha recordado que Sémper es portavoz de Cultura del PP.

En este punto, ha reclamado al popular que "haga algo por la cultura de este país": "Retire la enmienda a la totalidad, trabaje por la Cámara, por la cultura española y deja de ser prisionero del señor Tellado".

Por su parte, el diputado del PP ha criticado que el Ministerio de Cultura haya "provocado debates y polémicas artificiales y divisivas como atacar a la tauromaquia y señalar a sus aficionados".

"Se sigue manipulando la historia de España hablando de la descolonización de museos, es decir, lamentablemente en esta legislatura también la cultura se ha manoseado", ha advertido Sémper.