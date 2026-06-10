Peña alentará desde la tribuna a selección paraguaya en su debut ante EE.UU. en el Mundial

Asunción, 10 jun (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, alentará este viernes a la selección guaraní en su debut ante Estados Unidos en el partido que inaugurará en ese país el Mundial de 2026, previsto en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

En una carta enviada al titular del Congreso, Basilio Núñez, el mandatario comunicó que partirá este jueves en un "viaje oficial" con destino a Los Ángeles y tiene previsto regresar a Paraguay el próximo lunes.

No obstante, aclaró que las actividades de su agenda "podrían sufrir ajustes dentro de las fechas mencionadas por razones imprevistas".

El 28 de abril pasado, el jefe del Gabinete de Civil de la Presidencia, Javier Giménez, anunció que Peña asistirá al partido entre EE.UU. y Paraguay por invitación del presidente anfitrión, Donald Trump.

Paraguay integra el grupo D junto a Australia, Turquía y Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial que también organizan México y Canadá.

Con una capacidad para unos 70.000 espectadores, el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, que es parte del área metropolitana de Los Ángeles, acogerá el 12 de junio el primer partido del torneo en Estados Unidos.

El himno paraguayo será interpretado por el dúo 'Purahéi Soul', integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, anunciaron este miércoles los artistas a medios locales. La agrupación fusiona ritmos folclóricos con el jazz y el blues.

El segundo partido de la Albirroja será el 19 de julio ante Turquía, ganadora de la repesca europea, y el día 25 se medirá ante Australia.

Este jueves, el legendario Estadio Azteca será escenario de la apertura del Mundial 2026, con un partido en el que México recibirá a la selección de Sudáfrica.

Ese escenario vivió en 1970 el tercer triunfo de Pelé con Brasil y en 1986 la coronación de Diego Maradona con la Albiceleste. EFE