Agencias

Ordenan la "suspensión provisional" de Petro como presidente hasta después de elecciones

Guardar
Google icon

Bogotá, 10 jun (EFE).- La presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, ordenó este miércoles la "suspensión provisional" del presidente colombiano, Gustavo Petro, mientras lo investiga por su presunta participación en la campaña electoral.

La congresista, miembro del Pacto Histórico, el mismo partido de Petro, ordenó "suspender provisionalmente del ejercicio del cargo" al mandatario hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 hora local (21:00 GMT), cuando se cierran las urnas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Galeristas y artistas piden ante Cultura y Hacienda una reforma del IVA cultural español: "¡No somos lujo!"

Galeristas y artistas piden ante Cultura y Hacienda una reforma del IVA cultural español: "¡No somos lujo!"

La argentina Sierra puede con la lluvia y con Boisson en su debut en Bolduque

Infobae

Culpable de asesinato un acusado de matar a su pareja en plena calle en Getafe en 2023

Culpable de asesinato un acusado de matar a su pareja en plena calle en Getafe en 2023

Diputada británica denuncia que organizaciones benéficas financian asentamientos israelíes

Infobae

Rafa Nadal, sobre Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad pasa en un año del 900 al 'Top 20'"

Rafa Nadal, sobre Rafa Jódar: "Sólo alguien con una gran capacidad pasa en un año del 900 al 'Top 20'"