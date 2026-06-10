Nintendo reedita su clásico 'Zelda: Ocarina of Time' para la Switch 2

Tokio, 10 jun (EFE).- El gigante japonés de los videojuegos Nintendo anunció este miércoles que este año comenzará a comercializar una nueva versión para la consola Switch 2 del superventas 'Zelda: Ocarina of Time', coincidiendo con el 40 aniversario de la saga.

La compañía no dio más detalles sobre la fecha del lanzamiento ni las novedades de esta versión, anunciada a través de YouTube. El tráiler se limita a narrar la historia del juego mediante un tapiz en el que el héroe Link está durmiendo y comienza a brillar la trifuerza en su mano.

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Lanzado a finales de 1998 en la consola Nintendo 64, 'Zelda: Ocarina of Time' está considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, al haber proporcionado un mundo 3D inmersivo y un sistema de combate novedoso que permitía a los jugadores apuntar a enemigos individuales.

Los jugadores controlaban a Link, un elfo con una túnica verde, mientras se enfrentaba al antagonista, Ganondorf, para rescatar a la princesa Zelda.

Más de una década después, en 2011, Nintendo reeditó el juego para su consola portátil 3DS, reviviendo la historia que transcurre por el reino virtual de Hyrule.

La saga, creada en febrero de 1986 por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka, ha encadenado más de cuarenta títulos de muy diversos géneros y ha construido un imaginario propio a través de sus personajes, con más de 156 millones de copias vendidas en todo el mundo.

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El esperado aniversario, marcado en el calendario de miles de aficionados, no había contado con anuncios anticipados por parte de la compañía, que antes de la efeméride se había limitado a confirmar el inicio del rodaje de la primera película de acción real inspirada en la saga, que se estrenará en mayo de 2027. EFE

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