Mutuactivos apoyará a Fundación Prodis con su fondo solidario

Mutuactivos SGIIC, la gestora de Mutua Madrileña, ha reabierto la clase D de su fondo Mutuafondo Compromiso Solidario, FI para apoyar a la Fundación Prodis, entidad que trabaja con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias.

En concreto, Mutuactivos SGIIC donará el 100% de las participaciones de la clase D suscritas por los partícipes en su fondo de inversión para financiar el proyecto 'Ampliación del Centro Especial de Empleo de la Fundación Prodis', cuyo fin es favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad intelectual y ayudarles a conseguir un empleo estable y adaptado, con apoyos personalizados, que les permita reforzar su autonomía personal, social y económica.

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El fondo realizará dos donaciones con las suscripciones recibidas de los partícipes. La primera se llevará a cabo en diciembre de 2026 y la segunda, en abril de 2027, como ha especificado la entidad en un comunicado.

Fundación Prodis acompaña desde hace más de 25 años a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. Con la ampliación de su Centro Especial de Empleo, creado en 2011, quieren fomentar el empleo de las personas con discapacidad intelectual en un entorno protegido.

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"Este proyecto de ampliación busca generar nuevas líneas de actividad, que favorezcan a su vez, la creación de nuevas oportunidades laborales para las personas con discapacidad intelectual", comentan. Así, el presidente y consejero delegado de Mutuactivos SGIIC, Luis Ussía, destaca que "el proyecto de ampliación de su Centro Especial de Empleo ayudará a mejorar su empleabilidad y a mejorar, por tanto, su autonomía y su calidad de vida". "Desde Mutuactivos SGIIC queremos contribuir con esta pequeña ayuda a mejorar la realidad de este colectivo y de sus familias", añade.

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI es el primer fondo 100% solidario del mercado y se puso en marcha con el fin de colaborar con proyectos solidarios mediante la donación de las participaciones suscritas por los inversores y su rentabilidad. Está gestionado de forma totalmente desinteresada, sin ánimo de lucro, lo que lo convierte en un fondo de inversión único y diferencial.

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El equipo de gestión de Mutuactivos SGIIC se encarga de gestionar la cartera de inversión del fondo, mientras que la Fundación Mutua Madrileña selecciona los proyectos a los que se destinan las donaciones en base a los rigurosos criterios que ya tiene implantados y velando en todo caso por su viabilidad.

Mutuafondo Compromiso Solidario, FI ha donado ya, gracias a las suscripciones de los partícipes, más de 400.000 euros para diversas causas sociales. En concreto, desde su puesta en marcha a finales de 2019, los clientes de Mutuactivos SGIIC partícipes de este fondo han realizado donaciones a proyectos de Cáritas, Unicef, Fundación Unoentrecienmil, Fundación Aladina, Fundación Menudos Corazones, Fundación Juegaterapia, Fundación Pequeño Deseo y Fundación AVA.

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En la actualidad, el fondo solo mantiene abierta la clase D en favor del proyecto de Fundación Prodis. Todos los interesados pueden hacer suscripciones a través de www.mutuactivos.com.