Agencias

Ministro iraní habla con sus homólogos saudí y turco tras intercambio de ataques con EEUU

Guardar
Google icon

Teherán, 10 jun (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, mantuvo este miércoles conversaciones telefónicas con sus homólogos saudí y turco tras el nuevo intercambio de ataques con Estados Unidos en el golfo Pérsico.

En las conversaciones con los ministros de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, y turco, Hakan Fidan, Araqchí defendió el "derecho inherente a la legítima defensa para dar una respuesta recíproca" a los ataques estadounidenses, informó el Gobierno iraní.

PUBLICIDAD

El jefe de la diplomacia iraní condenó además los bombardeos estadounidenses contra varios puntos del sur del país persa y que Estados Unidos llevó a cabo como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz.

Según las autoridades iraníes, los ataques estadounidenses destruyeron varias torres de comunicaciones y dos desalinizadoras en la zona de Sirik.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Oriente Medio, un extremo negado por Washington.

Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, según Teherán.

Se trata del que es quizás el mayor intercambio de golpes entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril y que se producen en medio de las negociaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz. EFE

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Al menos doce muertos en un tiroteo en un asentamiento informal en el norte de Sudáfrica

Infobae

El Congreso debate hoy la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

El Congreso debate hoy la moción del BNG para salir de la OTAN, la retirada de tropas de EEUU y el fin de las bases

Miércoles, 10 junio de enero de 2026 (07.00 GMT)

Infobae

Iker Casillas reclama 3,7 millones de euros por el infarto que sufrió en 2019

Iker Casillas reclama 3,7 millones de euros por el infarto que sufrió en 2019

Más de 1.300 migrantes murieron intentando llegar a España en los últimos 5 meses

Infobae