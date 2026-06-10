Miércoles, 10 junio de enero de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 10 jun (EFE).-

Teherán/Washington - Estados Unidos vuelve a atacar Irán en represalia por el disparo de Teherán contra uno de sus helicópteros e Irán responde contra una bases de Washington en la región, poniendo en riesgo la búsqueda de un acuerdo entre ambos mediado por Pakistán.

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Naciones Unidas.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra en Nueva York un debate abierto sobre Oriente Medio presidido por el presidente colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la presidencia rotatoria de Colombia del órgano.

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Lima.- Perú aguarda con tensión el escrutinio de los últimos votos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde la derechista Keiko Fujimori se perfila como la ganadora por un margen muy estrecho sobre el izquierdista Roberto Sánchez.

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Washington.- El fundador de Microsoft, Bill Gates, comparece ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos para responder sobre su relación con el fallecido pederasta, Jeffrey Epstein.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, visita la feria ILA sobre la industria aeroespacial, la seguridad y la defensa, en la que prevé presentar la nueva estrategia aeronáutica del Gobierno germano, tras el fracaso del proyecto de caza europeo de sexta generación.

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Ginebra.- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, comparece ante la prensa en Ginebra.

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Barcelona.- El papa mantiene un encuentro con un grupo de presos en la cárcel de Brians 1, que servirá para reforzar su mensaje en defensa de los colectivos excluidos y más vulnerables, y el colofón de su visita a Cataluña será la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, la obra cúspide de Antoni Gaudí, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto.

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Berlín.- El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, recibe a su homóloga húngara, Anita Orbán.

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Ginebra.- Los suizos se preparan para votar en un referéndum sobre la iniciativa ‘No a una Suiza de 10 millones’, presentada por el partido de extrema derecha UDC, en medio de sondeos que anticipan un resultado ajustado.

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Tegucigalpa.- Honduras y la Unión Europea (UE) firman un convenio destinado a impulsar inversiones sostenibles con participación del sector privado y a promover el desarrollo económico y social del país centroamericano.

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Londres.- El primer ministro británico, Keir Starmer, acude a su sesión de control parlamentaria semanal ante los representantes de la Cámara de los Comunes.

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Gaza.- En medio de la expansión del control militar de Israel en Gaza, quienes viven en las inmediaciones del perímetro controlado por sus tropas no sólo están en riesgo de ser víctimas de sus disparos, también del abandono por parte de las autoridades y los organismos humanitarios que no les proveen de recursos dado el peligro que entraña acudir allí.

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Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, transmite su programa semanal 'Con el mazo dando' por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

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Miami (EE.UU.).- Los colombianos se han convertido, ante la incertidumbre electoral en su país, en los extranjeros más interesados en adquirir propiedades en Florida, el principal mercado internacional de bienes raíces en Estados Unidos, explican vendedores de bienes raíces y compradores a EFE.

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Ciudad de Guatemala.- El director de la Policía Nacional Civil de Guatemala, David Custodio Boteo, asegura en una entrevista con EFE que las pandillas que operan en el país centroamericano están mutando de las extorsiones al narcotráfico, involucrándose cada vez más de lleno en la venta a gran escala de marihuana y cocaína, mientras las autoridades amplían sus capacidades en busca de fortalecer la seguridad ciudadana.

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Tegucigalpa.- El secretario general de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, llega a Honduras, donde se reunirá con el presidente del país, Nasry 'Tito' Asfura, como parte de una gira que le llevará también a México, para reafirmar el apoyo del organismo a las prioridades regionales en desarrollo sostenible, transformación económica y resiliencia climática.

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Bogotá.- La relatora especial de la ONU sobre personas afectadas por la lepra y sus familias, Beatriz Miranda, habla en una rueda de prensa sobre las conclusiones de su visita a Colombia.

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Pekín.- El índice de precios al consumidor (IPC), principal indicador de la inflación en China, aumentó un 1,2 % interanual en mayo, exactamente la misma tasa que había registrado el mes anterior, mientras que los precios industriales siguen en máximos desde 2022 por la guerra en Irán.

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Taichung (Taiwán).- El Ejército taiwanés organizó este miércoles un ejercicio de fuego real con su sistema lanzacohetes múltiple HIMARS, de fabricación estadounidense, en la costa occidental de la isla, una zona particularmente sensible por su proximidad con China y uno de los frentes más expuestos a un eventual desembarco.

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Shenzhen (China).- Por primera vez, los vehículos de gasolina quedaron fuera en mayo de los diez modelos de turismos más vendidos en China, una señal del avance de los vehículos de nuevas energías, categoría que en China incluye eléctricos puros, híbridos enchufables y otros modelos electrificados.

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San Salvador.- El Salvador se mantiene en alerta naranja (preparación) por el paso de la tormenta tropical Cristina, que impactará en la zona costera del país, mientras este miércoles se prevén lluvias intensas que se podrían extender hasta el jueves.

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Santiago de Chile.- Mientras la natalidad en Chile cae a mínimos históricos y se reducen las maternidades en algunos hospitales, las mascotas ganan terreno y la industria de los animales domésticos experimenta un crecimiento explosivo en el país con la tasa de fecundidad más baja de Latinoamérica.

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Oviedo (España).- El jurado del Premio Princesa de Asturias de las Letras falla un galardón al que optan treinta y siete candidaturas de veinticuatro nacionalidades, y que en las ediciones más recientes ha distinguido al escritor español Eduardo Mendoza, a la rumana Ana Blandiana o al japonés Haruki Murakami.

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Londres.- La casa de subastas Sotheby’s expone siete obras del malagueño Pablo Picasso antes de su puja a finales del mes de junio entre las que destacan ‘Buste de femme’ y un retrato de Dora Maar, valorado entre 12 y 18 millones de libras (14 y 20 millones de euros).

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Ginebra.- La casa de subastas Piguet pone a la venta una obra del artista español Manolo Millares (1926-1972), figura clave del movimiento artístico conocido como el Informalismo español.

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San Juan.- El veterano salsero puertorriqueño Tito Nieves asegura en entrevista con EFE que prefiere la salsa tradicional o de la calle pero es su lado musical romántico el que "enamora" a las mujeres y, por tanto, protagoniza su nuevo disco 'Desde el corazón', el primero que publica en cinco años.

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Chattanooga (EE.UU.).- Visita a las instalaciones del Campo Base Baylor School, donde entrena la selección española en Chattanooga rumbo al Mundial 2026.

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San Diego (EE.UU.).- Entrenamiento de la selección de Nueva Zelanda, con el viral Tim Payne, en San Diego.

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Ciudad de México.- El Mundial de fútbol 2026 amenaza con excluir a miles de aficionados mexicanos del torneo que su propio país albergará, pues los elevados precios de las entradas y paquetes especiales contrastan con los ingresos promedio de la población, convirtiendo la experiencia mundialista en un privilegio para unos pocos.

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Ciudad de México.- Familiares de personas desaparecidas convocan a una velada afuera del Estadio CDMX, previo a la inauguración del Mundial.

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Miami (EE.UU:).- Exjugadores como el brasileño Gilberto Silva o el costarricense Paulo Wanchope, y entrenadores como Jurgen Klinsmann, analizarán en tiempo real los partidos del Mundial desde un 'búnker' en Miami, donde la FIFA instaló un centro de alta tecnología para radiografiar el desarrollo táctico del torneo.

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Miami (EE.UU.).- Activistas alertan en Miami del trato a los migrantes en EEUU en vísperas del Mundial.

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Nueva York (EE.UU.).- Los New York Knicks y los San Antonio Spurs se enfrentan este miércoles (02:30 CET/00:30 GMT del jueves) en el Madison Square Garden en el cuarto partido de la final de la NBA, que se juega al mejor de siete encuentros y en la que mandan los primeros por 2-1 tras ganar los dos primeros como visitantes en la ciudad texana y ceder en el tercero como locales.

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Washington.- Los luchadores de la velada de la UFC que combatirán en la Casa Blanca el domingo, entre ellos Ilia Topuria, hablan con la prensa antes de participar en el cumpleaños de Donald Trump.

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srp/aca/EFE

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