Luis Miguel Ramis entrenará al CA Osasuna hasta 2028

El Club Atlético Osasuna ha anunciado este miércoles la incorporación del español Luis Miguel Ramis como nuevo entrenador del primer equipo para las dos próximas temporadas, un acuerdo que vinculará al técnico tarraconense con la entidad navarra hasta el 30 de junio de 2028.

El preparador catalán aterriza en El Sadar acompañado por su grupo habitual de trabajo, integrado por José Manuel Gil como segundo entrenador, Iván Madroño como asistente técnico, Miguel Ángel Fernández al frente de la preparación física y José Fajardo como analista. El club presentará oficialmente al nuevo técnico esta misma tarde.

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A sus 55 años, Ramis afrontará por primera vez el reto de dirigir a un equipo en LaLiga EA Sports después de consolidarse durante la última década como uno de los entrenadores más reconocidos de Segunda División. Su llegada se produce tras completar una destacada campaña al frente del Burgos CF, al que condujo hasta los 72 puntos y a firmar algunos de los mejores registros defensivos y competitivos de la categoría.

Antes de su etapa en Burgos, el entrenador acumuló experiencias en los banquillos de Real Madrid Castilla, UD Almería, Albacete, CD Tenerife y RCD Espanyol. Entre sus logros más destacados figuran varias presencias en promociones de ascenso a Primera División y la construcción de equipos caracterizados por su solidez táctica y equilibrio competitivo.

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Con esta incorporación, tras la etapa de Alessio Lisci, Osasuna apuesta por un técnico de amplia trayectoria en el fútbol profesional para encabezar un nuevo periodo en la máxima categoría, confiando en la experiencia y el recorrido de un entrenador que llega al club tras firmar algunos de los mejores resultados de su carrera en las últimas temporadas.