León XIV visita la tumba de Gaudí en el centenario de su muerte

El papa León XIV ha visitado este miércoles la cripta de la Sagrada Familia de Barcelona, ha orado y ha encendido una vela ante la tumba de Antoni Gaudí, antes de la misa que conmemora el centenario de la muerte del arquitecto.

Lo ha acompañado a la cripta el arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, antes de que accediera a la sacristía para revestirse y realizar los preparativos litúrgicos.

Se trata del primer espacio del templo que se empezó a construir, en 1882, bajo la dirección de Francisco de Paula de Villar, y cuando Gaudí asumió la dirección de las obras mantuvo el estilo neogótico, pero introdujo algunas modificaciones que no alteraron la estructura.

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La construcción finalizó en 1889, aunque en 1885, una vez terminada la Capella de Sant Josep, ya se celebraba allí la eucaristía, y Gaudí fue enterrado el 12 de junio de 1926 en la Capella de la Verge del Carme.

Previamente, el Papa, junto a los Reyes y el cardenal Juan José Omella, han escuchado en el patio del edículo --lugar donde trabajaba normalmente Gaudí-- una breve explicación al tacto de una maqueta de la Torre de Jesucristo, a cargo de Valentina, una niña invidente de 13 años.

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